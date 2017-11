Ni dager etter helikopterstyrten som krevde åtte menneskeliv ved Svalbard, er det havarerte helikopteret hevet. Ingen av de sju savnede russerne er funnet.

Hevingsoperasjonen var vellykket, opplyser Statens havarikommisjon for transport lørdag morgen.

Klokka 2 natt til lørdag ble skroget med rotor og den separerte halebommen fra det havarerte helikopteret hevet opp på dekk på skipet Maersk Forza.

Helikopteret styrtet i sjøen utenfor Barentsburg 26. oktober med åtte personer om bord. En av de omkomne ble funnet og hentet opp av vannet tidligere i uke.

Fortsetter søk

Ingen av de sju savnede russerne befant seg inne i helikopteret da det ble hevet. Søket etter dem vil fortsette, opplyser Havarikommisjonen.

Helikopterets taleregistrator og demonterte GPS-enheter blir tatt med til Moskva for analyse.

Ferdsskriveren er foreløpig ikke funnet. Søket etter den fortsetter også.

Forskere

Havarikommisjonen skal granske ulykken. I tillegg skal Sysselmannen på Svalbard undersøke om den russiske operatøren Convers Avia har brutt luftfartsloven, melder NRK.

Helikopteret hadde kun tillatelse til å fly gruvearbeidere. Tre av dem som var om bord da ulykken skjedde, var forskere fra FGBU – det russiske motsvaret til Norsk Polarinstitutt.

Hevingsoperasjonen var vellykket, opplyser Statens havarikommisjon for transport lørdag morgen.

Klokka 2 natt til lørdag ble skroget med rotor og den separerte halebommen fra det havarerte helikopteret hevet opp på dekk på skipet Maersk Forza.

Helikopteret styrtet i sjøen utenfor Barentsburg 26. oktober med åtte personer om bord. En av de omkomne ble funnet og hentet opp av vannet tidligere i uka.

Fortsetter søk

Ingen av de sju savnede russerne befant seg inne i helikopteret da det ble hevet. Søket etter dem vil fortsette, opplyser Havarikommisjonen.

– Vi fortsetter med strandsøk med mannskap fra blant annet politi og Røde Kors. I tillegg blir det søk i sjøen, forteller pressekontakt Gunnar Johansen hos Sysselmannen på Svalbard.

Helikopterets taleregistrator og demonterte GPS-enheter blir tatt med til Moskva for analyse.

Ferdsskriveren er foreløpig ikke funnet. Søket etter den fortsetter også.

Forskere

Havarikommisjonen skal granske ulykken med bistand fra russisk havarikommisjon. I tillegg skal Luftfartstilsynet på Svalbard undersøke om den russiske operatøren Convers Avia har brutt luftfartsloven, melder Svalbardposten.

Det står eksplisitt i tillatelsen selskapet fikk fra Luftfartstilsynet 20. desember i fjor at selskapet bare har tillatelse til lokale flyginger for passasjerer og gods i forbindelse med gruveoperasjoner på Svalbard og at selskapet ikke har tillatelse til å fly forskere, turister eller andre.

Tre av dem som var om bord da ulykken skjedde, var forskere fra FGBU – det russiske motsvaret til Norsk Polarinstitutt.