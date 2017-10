Politiet sperret av Vestfossen stasjon i Øvre Eiker kommune i Buskerud søndag formiddag etter det de betegner som en alvorlig hendelse på perrongen.

Politiet tror det skjedde en alvorlig straffbar handling på Vestfossen stasjon i Øvre Eiker kommune i Buskerud natt til søndag og ber vitner melde seg.

– Vi legger til grunn at det har skjedd en straffbar handling av alvorlig karakter. Vi venter foreløpig med å gå ut med ytterligere informasjon til vi har fått snakket med vitner. Vi har gjort tekniske undersøkelser og har en formening om hva som har skjedd, sier jourhavende politijurist Per Steinar Bungum i Sørøst politidistrikt til NTB.

Hendelsen skjedde ifølge politiet natt til søndag, og de fikk melding om saken like etter klokken 11 søndag formiddag, skriver lokalavisen Eikernytt.

Politiet understreker at selv om de foreløpig er svært tilbakeholdne med å gi informasjon om saken, så har publikum ingen grunn til å være bekymret.

– Publikum behøver ikke å være bekymret. Det jeg kan si, er at det ikke ligger noen bombe der, og det er ikke snakk om sabotasje, sier Bungum.

Etter at politiet ble varslet om hendelsen sperret en politipatrulje av hele perrongen i en periode og satte opp en presenning over et lite område.

Bungum oppfordrer eventuelle vitner til å ta kontakt med politiet.

– Hvis noen har vært i området mellom avsperringene og Perrongen pub, og som har sett eller hørt noe som de antar at politiet er interessert i, må de ta kontakt, sier politiadvokaten til Drammens Tidende.