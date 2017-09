NTNU-foreningen som ga studenter eddik under en opptaksprøve, beklager. En av de fem som ligger på sykehus, har alvorlige skader. Politiet er koblet inn.

Det var under et rebusløp for nye medlemmer i linjeforeningen Smørekoppen ved NTNU i Trondheim at det ble servert en eddikblanding. Stuntet endte med at fem studenter ble innlagt på sykehus med etseskader i munnhulen. En av dem, en mann i 20-årene, hadde onsdag morgen alvorlige og uavklarte skader og lå fortsatt på intensivavdelingen.

Dekan Olav Bolland ved institutt for ingeniørvitenskap ved NTNU har snakket med ham.

– Jeg har vært i kontakt med ham, men helt kort. På grunn av skadene hadde han dårlig stemme, og fikk ikke snakke noe særlig i telefonen, sier dekanen til Adresseavisen.

– Dette skal ikke skje

Til sammen har 15 personer vært innom sykehuset for sjekk etter episoden, som skjedde tirsdag kveld.

– Det er en veldig uheldig og beklagelig hendelse. Det er ikke slik vi ønsker å ta imot våre medstudenter. Vi tar saken på største alvor, og beklager på det sterkeste overfor alle involverte. Det viktigste nå er at det går bra med våre medstudenter, så skal vi gjøre et gjennomgående arbeid for å bedre våre rutiner. Dette skal ikke skje, sier leder Oscar Lilleløkken i Smørekoppen i en pressemelding.

Han forklarer at en blanding av vann og eddikessens ble servert på en av postene i rebusløpet.

– Denne blandingen var ikke var godt nok uttynnet, og den kunne derfor være skadelig. Det var ikke vår intensjon at noen skulle bli skadd, og dette beklager vi på det sterkeste.

Skal avhøres

Politiet er koblet inn i saken.

– Vi har besluttet å opprette en undersøkelsessak for å klarlegge hva som har skjedd her. Vi starter med sykehuset og avhør av dem som ligger der. Etter hvert vil vi også avhøre andre impliserte, sier krimvaktleder i Trøndelag politidistrikt Johan Aae til NTB.

Politiet jobber blant annet med å finne ut nøyaktig hva studentene drakk og med hvilken grad av frivillighet de drakk det.

– Det ble først vurdert å ikke opprette sak. På bakgrunn av at en person har alvorlige og uavklarte skader, besluttet påtalemyndigheten å opprette en undersøkelsessak, sier Aae.

– Shottet blandingen

En av studentene som var inne til legesjekk etter hendelsen forteller til NRK at de shottet eddikblandingen, det vil si tømte glasset ett drag. Han sier at de visste at det var eddik de fikk servert, men at denne ved en feil var for sterk.

– Stasjonen gikk ut på at vi shottet eddik, som var blandet med vann. Det gikk greit der og da, helt til jeg kom hjem og kjente ubehag i mage og munn, sier en annen student.

Dekan Bolland omtaler hendelsen som «helt uakseptabel».

– Linjeforeningene gjør veldig mye bra med tanke på det sosiale for studentene. Opptaksprøver er en lang tradisjon. Det som skjedde i går var et avvik av veldig uheldig art, sier dekanen til NRK.