Hovedstyret i Norges Bank holder styringsrenten uendret på 0,5 prosent. Renten har vært uendret i to år, men sentralbanksjefen varsler rentehopp over sommeren.

Styringsrenten har ligget i ro på rekordlave 0,5 prosent siden 17. mars 2016.

– Slik vi nå vurderer utsiktene og risikobildet, vil styringsrenten mest sannsynlig bli satt opp etter sommeren i år, sier sentralbanksjef Øystein Olsen.

I forkant av rentemøtet mente flere økonomer at regjeringens nye inflasjonsmål kan åpne for at det kommer en renteheving tidligere enn antatt. Analytikere har spådd at renten vil holdes uendret ennå noen måneder, men at den vil bli hevet i september.

– Regjeringen fastsatte 2. mars en ny forskrift for pengepolitikken. Inflasjonsmålet er nå 2 prosent, mot tidligere 2,5 prosent. Den nye forskriften vil ikke føre til vesentlige endringer i utøvelsen av pengepolitikken, skriver Norges Bank i sin begrunnelse.

Nettsiden til Norges Bank gikk ned akkurat da kunngjøringen om rentebeslutningen ble offentliggjort.