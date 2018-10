Politiet peker på en TV-dokumentar fra 2008 når de sikter flere personer for attentatet på William Nygaard i 1993.

Dokumentaren til TV 2 peker på en iraner som mulig gjerningsmann, skriver Aftenposten.

Kripos har siktet flere personer for drapsforsøk på William Nygaard (75) og etter en paragraf som åpner for 21 års fengsel for dem som med makt «setter betydelige samfunnsinteresser i fare». Påtalemyndigheten mener at ytringsfrihet er en betydelig samfunnsinteresse.

Torsdag er det 25 år siden daværende forlagssjef Nygaard ble truffet av tre skudd utenfor hjemmet sitt i Dagaliveien på vestkanten i Oslo. Attentatet den 11. oktober 1993 fant sted fire og et halvt år etter at Aschehoug forlag utga forfatter Salman Rushdies omstridte bok «Sataniske vers».

Torsdag denne uken ville forbrytelsen ha vært foreldet. I stedet sørger siktelsene for at gjerningsmennene, om de blir tatt, fortsatt kan bli dømt.

Foreldelsesfristen er 25 år hvis drapsforsøket rammes av paragraf 99a i den gamle straffeloven, men kun 15 år dersom det behandles som kun drapsforsøk.

Fakta: Paragraf 99a i den gamle straffeloven Med hefte eller fengsel fra 5 år inntil 21 år straffes den som med bruk av våpenmakt eller under utnyttelse av frykt for inngripen av fremmed makt hindrer offentlige myndigheter i deres virksomhet, eller foretar alvorlige overgrep mot offentlige tjenestemenn, pressen, foreninger eller institusjoner eller for øvrig setter betydelige samfunnsinteresser i fare, eller som medvirker hertil.

Knut Erik Knudsen

Nygaard: Må avdekke forbindelsene til det iranske regimet

– Jeg er ikke så opptatt av at gjerningsmennene skal straffes, men jeg vil vite hvem de var og hvilket miljø det var som sto bak. Jeg vil vite hvilke forbindelser de eventuelt har til det iranske regimet, sier William Nygaard til NRK.

Fakta: Politiet om ny Nygaard-etterforskning I 2008 ble det fra eksternt hold, først og fremst gjennom journalist Odd Isungsets dokumentarprogram Blodsporene fra Dagaliveien, fremført kritikk av at etterforskningen var avsluttet uten at alle adekvate etterforskningsskritt var gjennomført. Det resulterte i at Riksadvokaten i juli 2009 ga Kripos i oppdrag å sluttføre etterforskningen, og embetet uttalte i den forbindelse at handlingen fremstår som et angrep på grunnleggende samfunnsverdier. Oslo statsadvokatembeter er fortsatt ansvarlig på statsadvokatnivå. Siden 2009 er det gjort nye etterforskningsskritt som supplerer resultatet av de tidligere undersøkelsene. Det samlede resultatet av etterforskningen gir ingen holdepunkter for at drapsforsøket var motivert av andre forhold enn Nygaards rolle som utgiver av boken Sataniske vers i april 1989. Handlingen fremstår som et angrep rettet mot det trykte ords frihet. Det legges til grunn at forholdet rammes av straffeloven (1902) § 99a samtidig som det er et forsøk på overlagt drap, jf. samme lov § 233 jf. § 49. Kripos i en pressemelding klokken 07.07. onsdag 9. oktober.

TV-dokumentar sentral

Kripos peker selv på dokumentaren på TV 2 i 2008 som utslagsgivende for den nye utviklingen i saken. I dokumentaren gjennomgår den kjente gravejournalisten Odd Isungset, som også har jobbet for NRK i mange år, attentatsaken.

Han lar den munne ut i en klar hentydning til en iraner som i 1993 var 27 år gammel og hadde flyktningstatus. Denne mannen skal i dag oppholde seg i utlandet.

Iraneren skal være svært lik tegningen som ble laget på bakgrunn av vitneobservasjoner fra Dagaliveien i 1993, og vedkommende skal ha hatt slektninger med posisjoner i Irans revolusjonsgarde. Han hadde vært i Iran året før attentatet mot Nygaard, og gjennomført utenlandsreiser rett før og rett etter attentatet.

Han ble sjekket ut av saken på grunn av et alibi som den gang var overbevisende.

Alt tyder nå på at Kripos, etter å ha gått gjennom etterforskningsmaterialet igjen, følger det som er kalt iranersporet.

Det tilsier at en eller flere personer med iransk tilknytning, som på eget initiativ eller på oppdrag fra myndighetene kan ha utført attentatet, er siktet.

I mai 1995, i et intervju med Aftenposten i Teheran, garanterte viseutenriksminister Mahmoud Vaezi at Iran ikke sto bak attentatet.

Politiet

– Egentlig et uheldig tidspunkt å sikte

Nå sier pressesjef Ida Dahl Nilssen i Kripos at de ikke har innhentet noe nytt materiale, men at etterforskerne har gått gjennom det gamle materialet på nytt.

– Egentlig er dette et uheldig tidspunkt å informere om siktelsene vi har tatt ut, men av hensyn til foreldelsestidspunktet, fant vi det nødvendig likevel, sier hun til Aftenposten.

En person har tidligere vært siktet i saken. Ingen av personene som Kripos nå har i fokus har tidligere vært siktet i saken.

Fakta: Attentatet mot William Nygaard Den 14. februar 1989 gir ayatollah Khomeini beskjed over iransk radio at muslimer over hele verden må bidra til å fjerne forfatteren Salman Rushdie og alle som har forbindelse med hans bok «Sataniske vers». I april 1989 utkommer «Sataniske vers» på Aschehougs forlag, av sikkerhetsgrunner trykket i hemmelighet. Forlagssjef er William Nygaard. Den 11. oktober 1993 blir Nygaard ble skutt på gårdsplassen utenfor sitt eget hjem i Dagaliveien i Oslo 11. oktober 1993. Han ble truffet av tre skudd, men overlevde. Et 17 år gammelt vitne så det som trolig var en gjerningsmann forlate eiendommen i Dagaliveien. To personer ble observert ved adressen. Nygaard ble truffet av tre kuler av typen Federal Hydrashock. Kulene er spesialdesignet for å drepe, og ekspanderer til dobbel størrelse idet de treffer kroppen. En norskpakistansk mann har vært pågrepet og siktet, men ble senere løslatt. Han er ikke blant de nåværende siktede. I 1998, fem år etter attentatet konkluderer politiet med at det såkalte Iran-sporet er etterforskningens eneste. I 2007 henlegges saken, men den gjenopptas i 2009. Høsten 2018 – kort tid før saken ble foreldet – har Kripos siktet flere personer for attentatet.

Har preget Nygaard og Norge som nasjon

Attentatsaken har preget Nygaard, hans omgivelser og hele det norske samfunnet siden 1993.

Dette skrev Aftenposten i en reportasje nøyaktig ti år etter attentatet, fra Dagaliveien:

«Eiendommen bærer preg av hendelsen. Overvåkingskameraer titter frem overalt, og mye av det hemmelighetsfulle og viltvoksende som tidligere pakket inn den store, sorte tomannsboligen er beskåret for å gi fri sikt. Ingen skal kunne oppholde seg her i skjul. Likevel er rammen rundt åstedet den samme. Luften er klar. Grusen og det høststive gresset er bestrødd med gule blader. Dagaliveien er et boligstrøk som kler en fargerik høst i helt usedvanlig forstand. Her er en forunderlig ro. Når man er inne på eiendommen, nr. 22, er det liksom ingen å se.»

Nygaard beskrev det som en ensom ting å bli skutt en morgenstund i hagen bak Dagaliveien nr. 22. Han levde lenge med politibeskyttelse. I dokumentaren fra 2008 sier han at hendelsen ikke lenger preget ham i det daglige.

Nå gir både Nygaard, Salman Rushdie, tidligere kulturminister Åse Kleveland og flere andre uttrykk for lettelse over at det er tatt ut siktelser.

Gorm Kallestad, NTB scanpix

Den tredje personen som ble angrepet

Politiet har gjentatte ganger vært kritisert for ikke å ha fulgt opp iranersporet med større intensitet.

Etterforskningen ble gjenopptatt i 2009. Året etter utlyste Den norske Forleggerforening og Aschehoug en dusør på 500.000 kroner for avgjørende tips. Det er likevel følgende politierkjennelse som har ført til siktelsene:

«Det samlede resultatet av etterforskningen gir ingen holdepunkter for at drapsforsøket var motivert av andre forhold enn Nygaards rolle som utgiver av boken Sataniske vers i april 1989», skriver Kripos i en pressemelding tirsdag morgen, og fortsetter:

– Handlingen fremstår som et angrep rettet mot det trykte ords frihet.

Rune Petter Næss

Nygaard var den tredje enkeltpersonen som ble offer for et attentat på grunn av sin forbindelse med boken «Sataniske vers».

De to andre som ble angrepet var bokens oversetter til japansk, Hitori Igarashi, og bokens oversetter til italiensk, Ettore Capriolo. Den japanske oversetteren overlevde ikke angrepet.

Opphevet fatwa i 1998

I 1998 erklærte den iranske regjeringen at den ikke lengre ville fullbyrde dødsdommen mot forfatteren og forleggerne.

I 2009 gikk daværende statsadvokat Lasse Qvigstad gjennom etterforskningsdokumentene en gang til. Som følge av det han leste, ble Kripos bedt om å overta saken og å etterforske den på nytt. Da var det to år siden saken ble henlagt.

Tor G. Stenersen

Fundamentalistisk miljø

Kripos opplyser nå at de har fått såpass mange nye opplysninger i saken at de i samråd med Riksadvokaten og Oslo statsadvokatembeter har valgt å sikte både den antatte skytteren og hans medhjelpere.

Etter det NRK forstår tilhører de siktede et fundamentalistisk miljø.

Nygaard ble orientert om den siste utviklingen i saken for et par uker siden.

Rolf Chr. Ulrichsen

Samfunnsviktig

Opphevelsen av foreldelsesfristen gjelder kun de personene som nå er siktet. Etter 11. oktober kan andre som har opplysninger straffritt fortelle om det de eventuelt vet om drapsforsøket.

– Saken er så viktig at vi også jobber for å løse den selv om vi skulle havne i den situasjonen at vi ikke kan stille noen strafferettslig til ansvar. Men målet er å oppklare saken, og å få de siktede utlevert til Norge slik at de kan straffeforfølges, sier Dessarud i Kripos.