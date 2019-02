Flytrafikken i Norge ble stanset grunnet problemer med et datanettverk som forsyner Avinor med informasjon. Nå er feilen rettet, men forsinkelsene kan forplante seg utover dagen.

Avinor opplyste fredag morgen at alle avganger og ankomster var stanset inntil videre.

– Gjelder dette bare flytrafikken i Norge?

– Feilen ligger utenfor Norge, trolig i England, men det er primært norsk flytrafikk som er rammet, sier kommunikasjonssjef Gurli Høeg Ulverud i Avinor til Bergens Tidende.

Hun forsikret at IT-leverandørene jobbet på spreng for å løse problemene. Nå melder Avinor at trafikken går som normalt, men at det vil bli noen følgeforsinkelser utover dagen.

NTB scanpix

– Vi regner med en god del forsinkelser utover dagen, sier Øystein Skaar, operativ sjef ved Bergen lufthavn, Flesland.

Han håper situasjonen vil normalisere seg mer utover formiddagen.

– De første flyene som sto på bakken skulle gått fra rundt klokken 06. Rundt 06.30 kunne flytrafikken begynne å gå igjen, sier Skaar.

Fredag morgen er flere fly innstilt eller forsinket både til og fra Flesland.

Sjekk status for avganger og ankomster på Flesland her.