En mann er dømt til 55 dagers fengsel for å ha truet tidligere NRK-korrespondent Tove Bjørgaas med at han skulle betale noen for å voldta henne.

Ifølge dommen fra Oslo tingrett er det skjerpende at trusselen ble fremsatt på en offentlig Facebook-side og overfor en offentlig person, samt at den er knyttet til hennes yrkesutøvelse som journalist, skriver Dagens Næringsliv.

– Jeg har fått en del kritiske kommentarer, men dette er den groveste. Mange har opplevd verre enn meg, men det er bra at slike tilfeller tas på alvor, sier Tove Bjørgaas til avisen.

Bjørgaas var USA-korrespondent frem til i sommer og jobber nå som utenriksmedarbeider i NRK.

Meldingen ble postet i begynnelsen av 2017, og tiltalte forklarte i retten at han skrev den som ledd i det han opplever som en pågående konflikt med Bjørgaas og NRK knyttet til sitt politiske engasjement.

Ville skape frykt og redsel

Ifølge dommen deltar mannen i flere Facebook-grupper som ytrer seg på liknende måte, og han har skrevet mange slike meldinger. I rettssaken gjorde 60-åringen det klart at han aldri møter opp hos noen personlig, og at han aldri ville følge opp det han skrev i meldingen.

– Tiltalte har forklart at hensikten med meldingen var å skape frykt og redsel hos Bjørgaas. Han håpet at formuleringen med å betale noen for å voldta ville virke sterkere enn bare å skrive «tulling» eller «drittsekk», som han syntes ville være litt for enkelt og gammeldags, skriver Oslo tingrett i dommen.

I tillegg til trusselmeldingen mot Bjørgaas er mannen dømt for tre andre tilfeller av det som beskrives som «skremmende og plagsom opptreden». Han er blant annet dømt for å ha sendt flere brev til inkassoselskaper som inneholdt blant annet aske og sneiper, samt skriftlige trusler.

Mange dommer

60-åringen er dessuten domfelt flere ganger tidligere, i både 2001, 2004 og i 2005 for trusler og hensynsløs atferd. Oslo tingrett nevner i sin dom at han også ble dømt for blant annet trusler helt tilbake i 1990 og 1993.

I en artikkel i Aftenposten i helgen uttrykker flere av dem som er blitt utsatt for hets og trusler fra mannen, frustrasjon over hvor lenge han har fått holde på. Ifølge avisen har mannen flere ganger sendt pakker til folk, og de har gjerne vært fylt med søppel, sigarettsneiper eller avføring.

Seinest i vår mottok samfunnsdebattant Evy Ellingvåg og datteren en pakke med søppel som de mener kom fra Oslo-mannen. Saken ble anmeldt, men henlagt etter kort tid.

Flere personer Aftenposten har kontaktet, forteller at de er blitt utsatt for hets og trusler fra mannen de siste årene, ofte via sosiale medier. 60-åringen er fortsatt aktiv i det som hovedsakelig er islam- og innvandringskritiske sider og grupper på Facebook.