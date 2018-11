Det er fare for høy luftforurensing i Bergen den kommende uken. – Bare litt vind kan endre situasjonen totalt, sier Rebekka Ljosland, beredskapsvakt i byrådet.

Fredag morgen ble det klart at det er varslet høy luftforurensing i Bergen den kommende uken.

Fra og med mandag kan det bli innført femdoblet bompengetakster i alle bomstasjoner.

– Det er viktig å presisere at det fremdeles er veldig usikkert om det blir i iverksatt drastiske tiltak. Bare litt vind kan endre situasjonen totalt, sier helsebyråd Rebekka Ljosland (KrF), som er vakthavende byråd.

Se oppdatert info om luftkvaliteten i Bergen under:

Kan bli høy luftforurensing på mandag

Fra lørdag starter faren for moderat luftforurensing i Bergen, og på mandag og tirsdag er det meldt perioder med høy luftforurensing.

– Det vil bli mye fint vær fra lørdag av, og med klarvær blir det fort litt kaldt på natten. Det har meldt lite vind i tillegg, og dermed øker faren for inversjon. Det er fremdeles veldig usikkert, sier Lillian Bergheim, fra Stormgeo.

Ljosland forteller at de kommer til å følge nøye med utover helgen. Om prognosene blir mer sikre vil kommunen iverksette strakstiltak.

– I første omgang ønsker vi å forhindre at vi i det hele tatt får høy luftforurensing. Vi oppfordrer derfor bergensere til å la bilen stå, og heller gå eller bruke sykkel, sier hun.

Bergenserne oppfordres også til å begrense vedfyringen de neste dagene.

Kan bli dyrt å kjøre bil

Ifølge Ljosland er det mest sannsynlig en femdobling av bompengesatsene, kombinert med gratis busstilbud, som kan bli aktuelt å iverksette på mandag.

Kriteriet for å øke bompengetakstene er at det foreligger et varsel om høy luftforurensning med en varighet på to dager eller mer.

En eventuell femdobling vil gjelde i tidsrommet mellom 06.00 til 22.00 på alle bomstasjoner.

I den tiden de økte bompengene gjelder, vil bergensere kunne reise gratis på både bybane, buss og bybåt. I tillegg kan skipene fra Bergen havn

– Vi har dialog med både Statens vegvesen og Bergen havn, og vi har sagt at det er fare for høy luftforurensing. Vi ønsker at de skal være forberedt, sier Ljosland.

For å redusere svevestøvet, skal Statens vegvesen

– Vi har allerede planlagt å vaske veiene i forkant av den potensielle luftforurensingen, som kan komme neste uke. Det gjør vi hver gang vi får slike varsler, sier Sindre Lillebø, seksjonssjef i plan og forvaltning i Statens vegvesen.

Kritisk til byrådet

«Folkeaksjonen for mer bompenger i Bergen» har gjentatte ganger kritisert byrådets bompengepolitikk på sin facebook-kanal.

– «Hvem skal betale for dette gratisgildet?», spør aksjonsgruppen.

– Dette er det i utgangspunktet bilistene som betaler for. Det er derfor vi øker bompengene, sier Ljosland.

Trym Helge Aafløy, leder for folkeaksjonen, mener det er feil å bruke økonomiske midler til å straffe trafikantene.

– Her får bilistene skylden for noe som også skyldes andre ting. Har byrådet tatt hensyn til hvilke utslipp som vil komme fra de ekstra dieselbussene som settes inn? spør han.

– Dette er noe vi mener vi er nødt til å gjøre. Byrådet sitt klare budskap er å sette helsen til bergenserne først. Når luftforurensingen i Bergen øker, kan det bli så ille at enkelte kan få alvorlige komplikasjoner ved å holde seg utendørs. Da må vi som politikere innføre de tiltakene som vi vet kan ha en effekt, sier Ljosland.