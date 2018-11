KrF ønsker en rask avklaring, men i Frp sier Siv Jensen at tilliten til KrF må bygges opp før hun i det hele tatt vil sette seg ned.

Etter taxfree-sjokket i Stortinget tirsdag, gjorde statsminister Erna Solberg alt hun kunne for å avdramatisere feiden mellom KrF og Frp.

Tidsplanen for en utvidelse av regjeringen med KrF, synes akkurat nå mer usikker enn før de siste døgns turbulens.

Borgen, Ørn / NTB scanpix

Tidligere har det vært antatt at dette kunne skje før jul.

KrFs forhandlingsleder Kjell Ingolf Ropstad sier at KrF fortsatt har et ønske om å få avklart ting før høytiden.

– Men samtidig er vi kanskje det partiet som er opptatt av at regjeringsplattformen bli best mulig. Det er to hensyn som veier opp mot hverandre, sier han til Aftenposten.

– Men har striden rundt taxfreekvotene gjort forhandlingsklima dårligere?

– Jeg er ikke så bekymret for forhandlingsklima. Når vi kommer i gang med sonderinger så blir det på en ordentlig måte. At det er uenighet er det ikke tvil om. Målet er å finne gode løsninger, og det tror jeg er mulig når vi sitter sammen i et rom og snakker sammen, sier Ropstad.

Jan Tomas Espedal

Jensen mangler tillit til KrF nå

FrP-leder Siv Jensen tegnet onsdag kveld et annet bilde.

Hun sier til NRK at det som skjedde tirsdag gjør de neste stegene mer utfordrende.

– Det første vi må gjøre er å rense luften. Vi må bygge tillit. Det er en forutsetning for at vi kan sette oss ned å diskutere viktige politiske spørsmål. Det kan ikke jeg gjøre på vegne av Fremskrittspartiet uten at jeg har tillit til at det skjer på en ordentlig måte.

– Har du den tilliten nå?

– Nei, det har jeg ikke, sier Frp-lederen.

Tidligere onsdag varslet hun i Aftenposten, om at Frp vil forsøke å kjempe taxfree-avtalen inn igjen i regjeringsforhandlingene.

– Samarbeid handler ikke om å stikke kniver inn i dem man skal samarbeide med. Det handler om å finne en balanse. Det har vi klart så langt. Fordi man har respektert hverandre gjensidig. Men jeg må si at utgangspunktet nå er veldig dårlig, sier Jensen til NTB.

Vil ikke spekulere på tidspunkt

På direkte spørsmål om hun tror det er mulig med utvidelse av Regjeringen før jul, svarer Høyre-leder Solberg:

– Tidspunktet vil jeg ikke spekulere på. Vi har behov for å bruke tid. Sonderingene og samtalene kommer når de kommer.

Hun svarte ikke konkret på Aftenpostens spørsmål om det siste døgnets hendelser fører til at det kreves mer tid.

Statsministeren brukte mye energi i Vandrehallen i Stortinget onsdag på å roe ned og dempe inntrykket av full strid mellom KrF og Frp.

Sette seg ned og prate

Gang på gang gjentok Solberg at de fire partiene på borgerlig side nå må sette seg rolig ned, snakke sammen, lufte ut og senke temperaturen.

– Bare slik kan de snakke sammen om vanskelige saker og finne gode kompromisser, var budskapet fra statsministeren og Høyre-lederen.

Hun ble også konfrontert med at det er et meget splittet KrF som nå skal inn i forhandlinger med Venstre, Frp og Høyre. Og statsministeren medga at det «er krevende at KrF igjennom en så splittende prosess.»

Hun la til at alle de fire partiene har absolutt har mye å tjene på å få en flertallsregjering og finne gode kompromisser.

Ingen plan ennå

Det har vært et møte mellom de fire partiene like etter KrFs ekstraordinære landsmøte 2. november, der det valgte side. Statsminister Solberg bekreftet overfor Aftenposten i helgen at det er ført sonderinger parallelt med budsjettforhandlingene.

Det er ikke avklart noe nærmere om selve prosessen. Etter det Aftenposten kjenner til er det oppnevnt underutvalg som skal jobbe med konkrete temaer.

De fire partiene blitt enige om et møtested for de endelige forhandlingene. Sist skjedde dette på Jeløy utenfor Moss.