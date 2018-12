PST bekrefter overfor Aftenposten at de etterforsker trusler mot justisminister Tor Mikkel Wara (Frp).

Seniorrådgiver Martin Bernsen i PST bekrefter dette.

– Vi har overtatt saken fra Oslo politidistrikt i ettermiddag. Det er flere aspekter ved saken som gjør at vi ser svært alvorlig på dette, sier han.

PST har nå igangsatt etterforskning. Den er i en innledende fase.

Skrev «rasist» på bilpanser

– Vi kommenterer aldri sikkerhetssituasjonen rundt statsråden, sier kommunikasjonssjef Gunnar A. Johansen i Justis- og beredskapsdepartementet til Aftenposten.

Bilder NRK har fått tilsendt av en tipser, viser at noen har skrevet «rasist» på panseret på en bil utenfor justisministerens hus.

Bildene viser at både husveggen og bilen er griset til med rød maling og tusj. I tillegg er en luntelignende gjenstand lagt ned i drivstofftanken på kjøretøyet.

Undersøker sammenheng med bombe

PST ser nå nærmere på om det er en sammenheng mellom truslene rettet mot statsråden og bomben som ble uskadeliggjort ved politihuset i Ski onsdag, opplyser Bernsen.

Det var Filter Nyheter som først meldte om saken. De melder at det skal ha blitt begått skadeverk på bilen og boligen til Wara.

Eksponert i teaterforestilling

For halvannen uke siden ble huset til Wara eksponert i den radikale teaterforestillingen Ways of seeing, som hadde premiere på Black Box Teater i Oslo.

Filmklipp av boligene til kjente personer rundt nettstedet Resett og med tilknytning til Høyre, Frp og NATO vises i bakgrunnen under forestillingen. I forgrunnen beskriver skuespillerne i stykket hvordan de har brukt måneder på å observere menneskene som bor i husene.

I en kronikk i VG skrev Waras samboer gjennom 24 år, Laila Anita Bertheussen, om hvordan hun opplever at huset hennes ble filmet og vist frem i teatersalen. Hun beskrev personene bak forestillingen som «inntrengere».

«Hadde jeg visst at de var der ute, hadde jeg selvsagt fått dem fjernet», skrev statsrådens samboer.

Stenger Facebook-veggen

Statsminister Erna Solberg (H) stenger gjesteveggen midlertidig på sin Facebook-side. Grunnen er spredning av trusler og sjikane, skriver Solberg.

«I utgangspunktet skal det være høy terskel for å fjerne ytringer, men jeg kan ikke tillate trusler og sjikane mot andre mennesker.», skriver statsministeren.