To personer er døde etter å ha blitt påkjørt av toget ved Alna stasjon i Oslo. Hendelsen fremstår som en ulykke, opplyser politiet.

Nødetatene fikk melding om saken klokken 23.10 fredag kveld.

– Meldingen gikk ut på at to personer var påkjørt av toget ved Alna stasjon. Nødetatene rykket ut til stedet, og to personer fikk behandling. Etter kort tid ble de bekreftet døde av helsepersonell, sier operasjonsleder Vidar Pedersen i Oslo politidistrikt til NTB.

En tredje person

Politiet har avhørt vitner på stedet og ansatte på toget. Ulykken skjedde ikke på selve stasjonen, men langs skinnene ved sørenden av terminalområdet.

– De var tre personer sammen. To av dem ble påkjørt av toget, mens tredjemann befant seg trolig utenfor skinnegangen da toget kom. Vi har fortsatt ikke svar på hvorfor de befant seg der, sier Pedersen.

Den tredje personen var uskadet etter hendelsen. Vedkommende er blitt avhørt, men politiet vil foreløpig ikke si noe om hva som har kommet frem eller hvorfor de tre personene var ute ved toglinjene.

Åpnet toglinje

Rundt klokken 02.15 opplyste politiet at de er ferdige med sitt arbeid på stedet.

– Toglinjen er åpnet, og toget har kjørt videre til Oslo S hvor passasjerene får alternativ transport, sa operasjonslederen.

Krimvakten i Oslo politidistrikt opplyser at de jobber med identifisering og varsling av pårørende. Inntil dette arbeidet er ferdig, ønsker de ikke å si noe om kjønn og alder til de involverte.