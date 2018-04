Til tross for kraftig motstand ønsker regjeringen å innføre en ny bemanningsnorm som skal gi flere voksne per barn i barnehagene.

Normen ble vedtatt i statsråd fredag. Regjeringen foreslår at det lovfestes et krav om minimum én voksen per tre barn under tre år, og én voksen per seks barn over tre år.

– Vi må ha en bemanningsnorm som sikrer at alle barn har nok ansatte rundt seg uansett hvilken barnehage de går i, sier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner (H).

Tidligere i år skjerpet regjeringen kravet om antall pedagogiske ledere i barnehagen og varslet samtidig at det ville komme et nasjonalt minstekrav til antall ansatte.

Nå sendes forslaget over til Stortinget, som får det siste ordet i saken. Det er ventet at KrF vil støtte forslaget, og at regjeringen dermed får flertall.

Det er særlig Private Barnehagers Landsforbund (PBL) som har motsatt seg innføringen av en bemanningsnorm. PBL har blant annet hevdet at én av fire små barnehager kan komme til å måtte stenge dørene som følge av normen.