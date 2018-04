BÆREKRAFTIG VELFERDSSAMFUNN: Lørdag skal Høyres landsmøte vedta storresolusjonen «Grønn omstilling». Byråd i Bergen, Anna Elisa Tryti, forventer at Hordalands delegasjon tar til orde for større statlig finansiering av Bybanen. FOTO: NTB Scanpix

Tryti med klare forventninger for Høyres landsmøte

– Jeg forventer at Hilde Onarheim og Høyre tar til orde for at Staten skal finansiere mer av Bybanen, sier byråd Anna Elisa Tryti (Ap).