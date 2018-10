KrF-leder Knut Arild Hareide var ille ute å kjøre etter helgens fylkesårsmøte i Rogaland. Kveldens seire i Buskerud, Hedmark og Finnmark ga ham et etterlengtet håp.

KrF-leder Knut Arild Hareide og nestleder Kjell Ingolf Ropstad skulle rekke Buskeruds fylkesårsmøte, og måtte derfor delta på landsstyremøtets hasteinnkalte telefonkonferanse fra bil.

Der diskuterte de helgens fylkesårsmøte i Rogaland, som endte katastrofalt for partileder Knut Arild Hareide. Rundt en tredjedel av dem som var på årsmøtet, stemte for å søke samarbeid med Ap og Sp. Likevel endte delegatvalget med at bare én av 16 støtter Hareide.

På spørsmål om slaget er tapt, svarte Hareide slik før mandagens møte på Norefjell i Buskerud:

– Jeg tror dette er åpent. Det vil være jevnt. Og det vil være krevende. Det er opp til fylkeslagene å velge, sa KrF-lederen.

Seier i Hedemark

KrF-lederen var helt avhengig av en solid seier da fylkeslagene Buskerud, Finnmark og Hedmark mandag kveld møttes for å velge delegater til landsmøtet. BTs delegatoversikt viste på forhånd at de «blå», representert ved nestleder Kjell Ingolf Ropstad, ledet 36–26 over Hareides «røde» linje.

I tillegg har ni delegater svart at de støtter stortingsrepresentant Hans Fredrik Grøvans linje om å forbli i opposisjon. Et stort flertall av dem foretrekker imidlertid borgerlig side om de må velge.

Som ventet ble det seier for Hareide i Hedmark. I en avstemning støttet 62 prosent av de stemmeberettigede lederens linje om å søke samarbeid med Arbeiderpartiet og Senterpartiet, mens de resterende vil fortsette tilværelsen i opposisjon eller gå inn i Solberg-regjeringen. Det ga 4–2 i mandater til «rød» side.

Mer overraskende var Hareides relativt klare seier i Buskerud, 34–23 i stemmer. Det betyr fire «røde» delegater til Hareide og to «blå» til Ropstad.

NTB scanpix

Advarer mot rene delegasjoner

I Finnmark ble det som ventet full seier til Hareide, og «fire» røde delegater. Det betyr at de borgerliges ledelse på BTs delegatoversikt er 38–36. De neste dagene skal det velges 12 nye delegater i Oppland og Telemark, begge anslått å være «røde» fylker. Onsdag kan dermed Hareide ha tatt tilbake ledelsen. Spørsmålet er imidlertid om det holder.

Fredag er det nemlig fylkesårsmøte i Agder. Et nesten like blått fylke som Rogaland og med 18 mandater i potten. Deretter fortsetter det blant annet med Hordaland og Møre og Romsdal på lørdag – også de antatt å være klart borgerlige.

Spørsmålet er imidlertid om de tre fylkene tør å følge Rogalands eksempel – og la de blå stikke av med nesten alle delegatene.

– Det er veldig vanskelig å si hvordan dette ender, det er veldig jevnt. Slaget kommer til å stå om Agder og Hordaland kommer til å kjøre rent flertall, altså rene blå delegasjoner, sier Bjarte Ystebø, redaktør i den kristenkonservative avisen Norge i dag.

Tidligere har fylkestopp Beate Husa tatt til orde for å sende en ren delegasjon fra Hordaland. Fungerende fylkesleder Jarle Skeidsvoll advarer imidlertid mot dette. Han deltok i det ekstraordinære landsstyremøtet med Hareide mandag.

– Det er ingen grunn til å gjøre som Rogaland har gjort. Vi ønsker å få inn en representasjon som representerer synet til fylkesårsmøtet, sier Jarle Skeidsvoll, fungerende fylkesleder i Hordaland.

– God dag for Hareide

Bjarte Ystebø tror også Østfold kan bli en joker til slutt. Rapporter som har kommet derfra, tyder på at fylket er blått, men det kan forandre seg.

– Jeg tør ikke si noe sikkert på den ene eller andre siden. Jeg har hele tiden tenkt at partiet er delt på midten, men at velgerne er overveiende borgerlige, og at partiet dermed vil ende på det, sier Ystebø.

Han ser imidlertid tegn på at det ikke går Hareides vei.

– De sterkeste tegnene på at borgerlig side likevel kanskje vinner dette, er denne innkallingen Hilde Frafjord Johnson og Hareide sendte i helgen. De er kanskje de best informerte i partiet, og at de sender en innkalling til ekstraordinært møte, kan tyde på at de holder på å tape, sier Ystebø.

Dagen-redaktør Vebjørn Selbekk fulgte gårsdagens tre avstemninger tett. Han omtaler det som en svært god dag for Hareide.

– Det var helt nødvendig for Hareide å få disse seirene hvis dette skal leve helt inn, sier Selbekk.

Det er nå valgt 80 av 190 delegater. Hareide mangler 60 delegater for å få flertall. Det vil si at 55 prosent av de gjenstående 110 delegatene må støtte Hareide.