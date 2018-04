Ekspert: – Dette er et straffeangrep

OM ANGREPET: – Hensikten er at det skal være et angrep som gjør det mulig for Russland å ikke gjøre noe annet enn å svare med fordømmelse, men det gjenstår å se om det faktisk skjer, sier seniorforsker Kjetil Selvik ved Norsk utenrikspolitisk institutt. FOTO: NTB scanpix/ NUPI