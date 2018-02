Politiet mener tobarnsmoren Janne Jemtland ble skutt med et håndvåpen i hjemmet sitt, opplyser flere kilder til Hamar Arbeiderblad.

Politiet har frem til nå ikke villet si noe om hvordan 36-åringen fra Brumunddal ble drept, men har opplyst at de vil gi nærmere informasjon om teorier de jobber etter på en pressekonferanse fredag formiddag.

Hamar Arbeiderblad skriver torsdag kveld at de får opplyst fra flere hold at politiet mener Jemtland ble skutt med et håndvåpen i sitt eget hjem.

Avisen skriver også at politiet er i gang igjen med avhørene av 36-åringens drapssiktede ektemann.

Kripos bistår fortsatt

Janne Jemtland ble borte natt til 29. desember og meldt savnet dagen etter. I 15 dager ble hun vurdert som savnet frem til politiet fredag 12. januar gjennomførte kriminaltekniske undersøkelser på eiendommen og i huset hvor hun bodde sammen med ektemannen og de to barna deres.

Der fant politiet avgjørende spor som førte til at mannen ble siktet for drap. Dagen etter påviste han for politiet et sted i Glomma ved Eid bro i Våler hvor den døde kvinnen ble funnet.

Jemtlands ektemann erkjenner ikke skyld etter siktelsen om drap. Hamar Arbeiderblad skrev i forrige uke at mannen i avhør har forklart at han og ektefellen kranglet, og at det var dette som var foranledningen til handlingen som førte til at hun døde. Dette har ikke politiet ønsket å kommentere, men har den siste tiden henvist til det varslede pressemøtet fredag klokken 9.

Kripos bidro på det meste med 20 etterforskere i saken, og fortsatt jobber Kripos-folk sammen med etterforskere i Innlandet politidistrikt med drapssaken. Etter det Hamar Arbeiderblad erfarer vil etterforskningen pågå i flere måneder, og i alle fall frem til påske i månedsskiftet mars-april.

Ba ikke om ytterligere isolasjon

Paret hadde vært på romjulsfest om kvelden 28. desember og kom hjem ut på natten den 29. desember. Den siste sikre observasjonen av 36-åringen politiet har visst om, var ved 2-tiden samme natt.

Noen timer senere ble telefonen hennes registrert av en basestasjon i Brumunddal. En omfattende leteaksjon ble iverksatt, og i dagene etter fant politiet to blodspor som ble bekreftet å stamme fra kvinnen. Blodsporene ble funnet om lag en kilometer fra hverandre, men hele 11 kilometer fra parets eiendom.

Ektemannen ble mandag 15. januar varetektsfengslet i fire uker med brev- og besøksforbud, samt isolasjon de to første ukene. Denne uken besluttet politiet å ikke kreve at 46-åringen blir sittende i isolasjon de siste to ukene av fengslingsperioden.