Ulf Leirstein trekker seg fra sine verv som parlamentarisk nestleder og justispolitisk talsmann i Fremskrittspartiets stortingsgruppe.

– Det har den siste tiden vært et enormt medietrykk. Jeg går ikke god for alt som presenteres, men jeg erkjenner å ha utvist dårlig dømmekraft og gått over streken, sier Leirstein i en uttalelse til NTB fredag kveld.

– Derfor velger jeg nå å trekke meg fra mine verv som parlamentarisk nestleder og justispolitisk talsmann i Fremskrittspartiets stortingsgruppe. Dette gjør jeg for å skåne min familie og partiet, legger han til.

Onsdag innrømmet og beklaget Leirstein upassende oppførsel. Bakgrunnen var opplysninger NRK publiserte om at Leirstein i 2010 sendte e-poster med pornografisk materiale til unge gutter som var aktive i ungdomsorganisasjonen FpU.

Ifølge kanalen var en av mottagerne 14 år gammel. Til NRK sier han at e-postene var del av et mønster av uønsket seksuell oppmerksomhet fra Frp-toppen.

– Jeg følte et ekstremt ubehag rundt dette, men jeg turte ikke gå videre med det. Ulf hadde en slik posisjon som stortingsrepresentant, som førstemann på listen og i justiskomiteen, at han var Gud og urørlig for oss, sier han.

Foreslo trekant med 15-åring

Fredag meldte NRK at Ulf Leirstein skal ha foreslått å invitere en 15 år gammel gutt fra FpU på trekantsex med Leirstein og en kvinne i 30 årene.

Det er den nevnte kvinnen som har delt innholdet i SMS-utvekslingen med NRK.

Kvinnen sier til NRK at trekanten aldri fant sted.

Leirstein er blitt vist tekstmeldingene av NRK. Han ønsker ikke å besvare noen av NRKs spørsmål, men viser til uttalelsen han kom med onsdag.

Den da 15 år gamle gutten sier at han aldri hadde sex med Leirstein. Han skal ha opplevd situasjonen som veldig ubehagelig, skriver NRK.

«Hva med å ta med en FpU gutt?»

Deler av SMS-utvekslingen mellom Leirstein og kvinnen går som følgende:

Leirstein: «Hva! Tør du ikke hehe»

Kvinnen: «Så får du også tid til å avtale noe m de søte FpU’erne våre! ;) Visst tør jeg! :)»

Leirstein: «Ok da. Men hva med å ta med en FpU gutt? En annen enn (anonymisert) hehe»

Tok en «timeout»

Leirstein innrømmet selv å ha sendt e-postene og skrev følgende på Facebook:

«Uten å kommentere alt som fremkommer erkjenner jeg at jeg har gått over streken, og det beklager jeg. Det var ikke min mening å krenke noen. Jeg var inne i en tøff periode og gjorde ting jeg ikke er stolt av. Både som privatperson og som folkevalgt er det uakseptabelt av meg. Jeg er lei meg for at jeg har vist dårlig dømmekraft. Jeg tar nå en timeout og stille mine tillitsverv i bero».