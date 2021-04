Røa-drapet: Drapssiktet sønn varetektsfengsles i fire uker

Den drapssiktede sønnen til advokat Tor Kjærvik varetektsfengsles i fire uker med brev- og besøksforbud.

Politiadvokat Anne Marie Hustad møtte pressen utenfor Politihuset på Grønland i Oslo onsdag. Foto: Terje Pedersen / NTB

Advokat John Christian Elden er siktedes forsvarer. Foto: Terje Pedersen / NTB

Politiet har sperret av stedet advokat Tor Kjærvik ble skutt og drept på Røa i Oslo mandag kveld. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

NTB

Publisert Publisert For mindre enn 3 timer siden

Siktede får også medieforbud i to uker, skriver Oslo tingrett i sin kjennelse onsdag. Fengslingen ble behandlet ved kontorforretning, som innebærer at den ikke ble behandlet i et rettsmøte.

– Kjennelsen er i samsvar med våre anførsler. Retten vurderer ikke om det er sterk sannsynlighet for straffskyld, men mener at politiet skal få fire uker på etterforskning for å avklare nærmere. Det er helt naturlig her, sier mannens forsvarer, advokat John Christian Elden, til NTB.

Påtaleansvarlig la ikke ned påstand om fullstendig eller delvis isolasjon.

– Vi mener at brev- og besøksforbud er tilstrekkelig i denne saken her, sier politiadvokat Anne Marie Hustad.

Beslag av våpen

Hustad bekrefter at det er gjort beslag av et våpen, og etterforskningen knytter dette til siktede.

– Utover det vil jeg ikke kommentere det noe nærmere. Det er tidlig i etterforskningen, så da går jeg ikke inn på detaljer knyttet til beslag eller funn, sier hun.

Politiadvokaten bekrefter også at det er utført ransakelse i mannens bolig på Kongsberg.

– Det er gjort beslag der, men heller ikke der kan jeg kommentere beslag eller funn, opplyser Hustad.

Bevisforspillelse

I kjennelsen skriver Oslo tingrett at de har lagt vekt på at etterforskningen har vært i en helt innledende fase, og at siktede ikke er ferdig avhørt.

– Det er vitner med tilknytning til saken som det er viktig at kan avhøres uten at siktede har mulighet til å påvirke deres forklaringer, noe som også antas å ha betydning for å klargjøre bakgrunn og motiv for hendelsen, skriver tingrettsdommer Birgitte Kolrud i kjennelsen.

Det var nettopp begrunnet i bevisforspillelsesfare at politiet begjærte mannen varetektsfengslet i fire uker med brev-, besøks- og medieforbud.

Påtalemyndigheten ba om at fengslingskjennelsen skulle unntas offentligheten av hensyn til etterforskningen, men tingretten var uenig.

Kun tre personer på stedet

Advokat Tor Kjærvik ble skutt og drept i Oslo mandag kveld. Sønnen er siktet for drapet, samt for drapsforsøk på Kjærviks samboer. Ifølge politiet har han knyttet seg til drapshandlingen.

Politiadvokat Anne Marie Hustad opplyste til pressen ved politihuset i Oslo onsdag ettermiddag at det kun var avdøde, siktede og fornærmede (Kjærviks samboer) på stedet mandag kveld.

Kjærviks samboer er avhørt, men behovet for ytterligere avhør blir vurdert.

Sønnens forsvarer, advokat John Christian Elden, har tidligere opplyst at hans klient samtykker til varetektsfengsling, men ikke har tatt stilling til straffskyld.