Jan Bøhler vil stille til valg for Senterpartiet

Arbeiderparti-profil Jan Bøhler (68) har sagt ja til å toppe stortingslisten til Senterpartiet i Oslo ved valget neste år.

Jan Bøhler møter pressen på Grorud torsdag. Der var rødt skiftet ut med grønt. Foto: Jan Tomas Espedal

Det skriver Jan Bøhler selv i en melding på Facebook torsdag morgen.

Bøhler takket i år nei til gjenvalg på Stortinget for Oslo Ap, etter fire perioder som stortingsrepresentant. Nå takker han ja til å toppe stortingslisten til Sp, sier han.

«Jeg har ikke noe behov for å si negative ting om mitt gamle parti, og står fullt og helt for mine sosialdemokratiske grunnverdier. Men Sp har i de seinere årene blitt mer og mer til et folkekjært grasrotparti med økende oppslutning blant småkårsfolk og vanlige arbeidsfolk landet rundt», skriver Bøhler.

68-åringen forteller at han har fått en rekke støtteerklæringer siden han takket nei til gjenvalg etter det han selv beskrev som intriger innad i fylkespartiet.

Bøhler skriver blant annet at han har funnet felles sak med Sp i kampen for å redde Ullevål sykehus og for en behandlingsreform i russektoren.

– Har sviktet prosjektet Oslo Ap

I Oslo Ap har reaksjonene vært sterke etter Bøhlers sjokkovergang.

«I tre år har han ikke møtt på ett (!) møte i Oslobenken vår, tar aldri telefonen når Oslopartiet ringer, møter aldri på våre fellesmøter. Han har fullstendig svikta prosjektet Oslo AP for seg selv», tvitret Andreas Halse, heltidspolitiker for Ap i bystyret i Oslo, rett etter at nyheten sprakk.

På Facebook brukte Halse enda sterkere ord: «For en sviker!»

«Nå har vi i flere måneder hørt lidelseshistorien hans om han blir pressa ut. Sannheten er vel at han ikke turte å stille i en nominasjonsstrid etter å ha vært så kjip mot partiet. Da valgte han heller å kaste dritt mot partiet og lederen enn å stå opp for sine egne valg. En feig sviker», fortsetter han.

Halse har siden trukket ordene tilbake. Han er «dypt skuffet, men burde likevel valgt bedre ord», skriver han på Twitter.

Kostet Bøhler vennskap

Steinar Saghaug, veteran i Ap i Oslo, er om mulig enda mer forbannet. Han kaller Bøhler den største svikeren han har opplevd i politikken gjennom mer enn 50 års medlemskap i Ap.

Han forteller at Bøhler så sent som i natt sendte ham en melding uten å nevne den forestående overgangen. Meldingen var undertegnet «som min venn».

«Jeg har ikke ord og han er IKKE min venn lenger», skriver den tidligere Ap-byråden på Facebook.

«Jeg ville ikke kjøpt en bruktsykkel en gang av denne mannen!» tordner han.

Zaineb Al Al-Samarai, leder for Oslo Aps største lokallag Oslo Arbeidersamfunn, sier til Aftenposten at hun synes det er trist at Bøhler avslutter sin mangeårige karriere i Oslo Ap på denne måten.

– Politikk er ikke fotball. Du bytter ikke lag for å få mer spilletid, sier hun.

Støre: – Synd

Ap-leder Jonas Gahr Støre kommenterer overgangen slik i en SMS til Aftenposten:

«Vi har visst en stund at Jan ikke tar gjenvalg for Oslo Arbeiderparti, men det er synd at han melder seg ut av partiet når det fortsatt er ett år igjen av stortingsperioden. Det er vanskelig å se at Senterpartiet har bedre løsninger for storbyen Oslo, som Jan representerer.»

Støre skriver videre at det er Ap som har de beste løsningene for tryggere jobber, en sterkere velferdsstat og en framtidsrettet industri som kutter utslipp.

«Det kommer vi til å kjempe for på vegne av folk.»

Bøhler har varslet at han vil stemme for Ap-programmet han er valgt inn på ut perioden, selv om han nå trekker seg fra Aps stortingsgruppe. Dette gjelder også når Aps politikk kommer i konflikt med Sp’s.

Slagsvold Vedum: – Evnen til å være nær folk i praksis

På en pressekonferanse torsdag, ble Jan Bøhler presentert som Oslo Senterpartiets førstekandidat foran stortingsvalget neste år.

– Jan Bøhler har evnen til å være nær folk i praksis. Han lever i virkeligheten, tar opp hverdagssakene og løfter dem inn i stortingssalen, sa Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum.

Jan Bøhler selv fortalte han var lettet og glad da han til slutt tok avgjørelsen om partibytte. Sp var det eneste partiet som meldte positiv interesse da han i sommer gikk ut og sa at partiene må vektlegge kontakten med folk ute, ifølge Bøhler.

– Da jeg sa dette, ble det ikke kommentert eller positivt mottatt av eget parti, men Sp tok kontakt og var veldig positiv til denne tankegangen, sa stortingsrepresentanten.

Han uttrykte et ønske om at det ikke skulle være ondt blod mellom han og partiet han har representert på Stortinget siden 2005.

– Jeg håper vi kan skilles som venner. Og så håper jeg de fortsetter å støtte meg i sakene vi har jobbet for sammen, sa Bøhler.

Leder i Oslo Ap: – Svært skuffet

Leder for Oslo Arbeiderparti, Frode Jacobsen, kommenterer også nyheten i en tekstmelding til Aftenposten.

«Jeg er svært skuffet over at Jan Bøhler velger å bytte parti. Han hatt de fleste verv det er mulig å ha i Arbeiderpartiet og representert oss på Stortinget i 16 år. Det å være tillitsvalgt og folkevalgt for Arbeiderpartiet er å jobbe for noe som er større enn deg sjøl», skriver Jacobsen.

Han legger til at Oslo Ap vil fortsette å jobbe for å få ned ledigheten, utjevne forskjellene og redusere klimgassutslippene i byen.

«Det er Arbeiderpartiet som har løsningene for framtidens Oslo, ikke Senterpartiet», avslutter Jacobsen.

Får med seg partiveteran

Jan Bøhler (f.v.), Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum og Tor-Erik Røberg-Larsen på torsdagens pressekonferanse. Foto: Jan Tomas Espedal

Også Tor-Erik Røberg-Larsen, som i flere tiår har kjent Bøhler, melder overgang til Sp.

Røberg-Larsen var i 36 år styreleder i Svartkjern borettslag på Romsås i Groruddalen. Han er tidligere journalist i Dagsavisen og er en kjent Ap-profil lokalt.

«Jan er Oslo-politikkens store bauta som ombudsmann. Han står trofast på det samme verdigrunnlaget som meg. Jeg har derfor også sagt ja til Senterpartiet, og er både takknemlig, ydmyk og stolt over å ha blitt nominert på partiets Oslo-liste», skriver Røberg-Larsen på Facebook.

Jan Bøhler har i mange år vært en av de mest profilerte politikerne i Oslo Ap. Han har også holdt fanen høyt for drabantbyfolket og Groruddalen, hvor han stadig bor. Foto: Tor G. Stenersen (arkivfoto)

Slik er mulighetene for å komme inn

Det er 27 år siden Senterpartiet forrige gang klarte å komme inn på Stortinget fra Oslo.

Selv om Arne Haukvik var Sp-politiker i noen år, er han nok mest kjent for sin rolle med Bislett Games gjennom mange år. I 1991 spiste han jordbær med daværende Sp-leder Anne Enger Lahnstein. Foto: Rolf Chr. Ulrichsen (arkivfoto)

Men nå er partiet på ny opptur i hovedstaden. Ved kommunevalget i 2019 kom det inn i bystyret for første gang på mange år og fikk 2,2 prosent.

På den eneste Oslo-målingen som er utført i år, i VG i august, oppnådde Sp 2,0 prosent.

Likevel må Sp trolig opp på 3-tallet og bli større enn KrF, for å ha mulighet til å karre til seg stortingsplass i hovestaden, men da trolig gjennom utjevningsmandat.

Flere partibytter på kort tid

Oslo Høyre ønsker Bøhler alt godt i sitt nye parti.

– Det er overraskende at Oslo Ap mister to viktige profiler på én uke i Geir Lippestad og Jan Bøhler. Det kan se ut som et symptom på den kraftige venstredreiningen i Oslo Ap. Jeg gleder meg til debatter mot både Geir Lippestad, Jan Bøhler og Oslo Ap om viktige saker for Oslo fremover, sier partiets gruppeleder Øystein Sundelin til Aftenposten.