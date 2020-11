Dette er de nye koronatiltakene – i Bergen kan det bli enda strengere

Statsminister Erna Solberg (H) la frem flere nye tiltak på Stortinget torsdag. – Min beskjed til det norske folk er: Hold dere mest mulig hjemme.

Statsminister Erna Solberg redegjør for Stortinget om regjeringens håndteringen av koronapandemien. Foto: Ørn E. Borgen

Koronaviruset sprer seg raskt og i flere fylker i landet er det nå smitteutbrudd. Regjeringen har derfor innført en rekke nye nasjonale smitteverntiltak.

– Mitt budskap i dag er at nordmenn i de kommende ukene må i størst mulig grad holde seg hjemme og begrense kontakten med andre mennesker, sier statsminister Erna Solberg til Stortinget torsdag formiddag.

– Situasjonen er svært alvorlig, sier hun, men understreker at utviklingen kan snus og viser til nye tiltak.

Kan bli enda strengere i Bergen

For Bergen kan enda strengere tiltak bli aktuelt, ettersom det er så mye smitte her. Derfor anbefaler regjeringen at disse tiltakene vurderes:

Videregående skoler må innføre rødt nivå – altså inndeling av elever i mindre grupper og ulike oppmøtetider. Ungdomsskolene bør forberede seg på det samme.

Breddeidrett for voksne stanses. Breddeidrett for barn og unge under 20 år bør vurderes stanset.

Ytterligere begrensninger i størrelsen på ulike arrangementer.

Obligatorisk hjemmekontor.

Stenge eller begrense virksomheter og aktiviteter som har stort potensial for smittespredning, som for eksempel svømmehaller, treningssentre, idrettshaller, bingohaller, museer, biblioteker, arrangementssteder uten fastmonterte seter og andre offentlige steder der mange møtes innendørs.

Ytterligere restriksjoner rettet mot serveringssteder, for eksempel full skjenkestopp eller stenging klokken 22 for å redusere besøkende.

Sterkere anbefaling om å unngå kollektivtrafikk.

Byrådsleder Roger Valhammer skal orientere om nye tiltak for Bergen fredag.

Nedenfor kan du se de nye nasjonale tiltakene samt de nasjonale anbefalingene.

Dette er regjeringens tiltak

Grense på 20 personer på private sammenkomster og 50 personer på innendørs arrangementer uten fastmonterte seter. Det kan være 200 på arrangementer innendørs hvor alle sitter på fastmonterte seter.

Nasjonal skjenkestopp klokken 24. Serveringssteder med skjenkebevilling kan ikke slippe inn nye gjester etter klokken 22. Endringen iverksettes ved midnatt, natt til lørdag 7. november.

Reisende fra røde land må fremvise attest på negativ covid-19-test. Testen må være tatt under 72 timer før innreise. Hvis ikke, kan vedkommende bli nektet innreise. Dette iverksettes fra midnatt, natt til mandag 9. november.

Personer som kommer til Norge må ha fast bopel i landet, eller arbeids- eller oppdragsgiver må gi garanti for egnet oppholdssted. Personer, inkludert turister og besøkende, som ikke har dette må oppholde seg på karantenehotell og teste seg i karanteneperioden. Dette gjelder også familiemedlemmer som kommer for å besøke slekt i Norge.

Dette er regjeringens anbefalinger

Anbefaling om at alle i de kommende ukene i størst mulig grad må holde seg hjemme og begrense sosial kontakt med andre mennesker.

Unge og voksne som har vært sammen med venner og i andre situasjoner der det ikke har vært en meters avstand, bør holde to meters avstand til folk i risikogruppen.

Unngå unødvendige innenlandsreiser. Arbeidsreiser som vurderes som nødvendige og reiser til fritidseiendommer som kan gjennomføres uten kontakt med andre er unntatt.

Alle universiteter, høgskoler og fagskoler skal vurdere om de i perioden fremover kan redusere undervisning og annen aktivitet som bidrar til økt mobilitet, blant annet press på kollektivtrafikken.

Videregående skoler og ungdomsskoler må forberede seg på at tiltaksnivået kan bli rødt, dersom smitten stiger ytterligere.

Breddeidrett for barn kan stanses

På grunn av den økende smittesituasjonen, anbefaler regjeringen at områder med høy smitte vurderer å stanse breddeidrett for barn og unge under 20 år.

Regjeringen mener breddeidrett for voksne bør stanses.

– Smitteutviklingen er særlig bekymringsfull i byområdene rundt Oslo og Bergen, sier statsminister Erna Solberg.

Hun mener at disse områdene trenger kraftfulle tiltak for å komme tilbake til et normalt nivå.

I tillegg bør det være to meter avstand når man trener innendørs, og i tillegg innføre obligatorisk hjemmekontor.

Må vurdere å stenge treningssentre

Situasjonen er så alvorlig at regjeringen også mener at det kan bli nødvendig å stenge treningssentra i områder med høy smitte, som Oslo og Bergen:

Stenge eller begrense virksomheter og aktiviteter som har stort potensial for smittespredning, som for eksempel svømmehaller, treningssentre, idrettshaller, bingohaller, museer, biblioteker, arrangementssteder uten fastmonterte seter og andre offentlige steder der mange møtes innendørs.