Politiske motstandere, kolleger og søsken hyller Siv Jensen

På 15 år som leder for Frp har Siv Jensen gjort inntrykk på de fleste norske politikere. Mange av dem roser nå hennes viljestyrke og personlige egenskaper.

Siv Jensen på kontoret etter pressekonferansen der hun kunngjorde sin avgang. Foto: Lise Åserud / NTB

NTB

Publisert Publisert Nå nettopp

Statsminister Erna Solberg var blant de første til å kommentere avgangen offentlig. På Facebook kaller statsministeren avgangen vemodig. Solberg kaller Jensen en tøff forhandler, kreativ og kunnskapsrik, og en politiker det har gått an å stole på.

– Siv har vært en av de viktigste politikerne i Norge de siste tiårene. Gjennom modige valg og sterk gjennomføringsevne har hun preget det politiske landskapet, skriver Solberg.

Også Ap-leder Jonas Gahr Støre roser sin politiske motstander. Han kaller henne en tøff debattant, og en politisk motstander det har vært mulig å samarbeide med.

– Selv om Fremskrittspartiet i alle år har vært en politisk motstander for Arbeiderpartiet, er det lett å anerkjenne Siv Jensens mangeårige innsats i norsk politikk, sier Støre til NTB.

Gjensidig respekt

KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad skriver at han kommer til å savne Jensen, og kaller henne en omsorgsfull person, real og til å stole på, skriver Vårt Land.

– Det å velge å prioritere familie og venner er et valg det ikke er vanskelig for en KrFer å ha stor forståelse for. Jeg ønsker henne alt godt fremover og lykke til, uttaler Ropstad.

SV-leder Audun Lysbakken minnes sin første stortingsperiode i 2001-05, da Jensen var komitéleder i finanskomiteen på Stortinget.

– Hun tok raust og hyggelig imot. Tross endeløse og tøffe uenigheter har vi beholdt en god tone og gjensidig respekt, skriver Lysbakken på Twitter.

Søsteren gleder seg

Søsteren Nina Jensen, som er tidligere generalsekretær i WWF Verdens naturfond, peker også på politiske uenigheter, men på Instagram kaller hun søsteren en av de beste norske politikerne gjennom tidene.

– Jeg gleder meg til du skal være mer «tante Siv» og «søster Siv» og mindre «Frp-Siv», sier Nina Jensen.

Frp-nestleder Sylvi Listhaug roser Jensen for hennes innsats for partiet gjennom alle år. Hun er også trist.

– Det er så trist at du gir deg som leder, Siv. Takk for en fantastisk innsats for Frp gjennom alle disse årene, Siv! Du har gjort en formidabel innsats for partiet!, skriver Listhaug på sin Facebook-profil.

– Du har ledet partiet til tidenes beste valgresultat for Frp og i regjering. Vi har jobbet sammen siden 2001 og jeg kjenner deg som en tvers igjennom real person, dyktig, hardtarbeidende og omsorgsfull, skriver Listhaug videre og avslutter posten med et hjerte.

Sandberg frykter for framtida

Jensens forgjenger, Carl I. Hagen, vil huske henne som en svært handlekraftig politiker, som gjorde seg bemerket allerede da hun kom inn på Stortinget i 1997.

– Hun gjorde seg bemerket med en gang og ble raskt kjendis, sier mannen som ledet Frp fra 1978 til 2006, til Dagsnytt 18.

Tidligere Frp-nestleder Per Sandberg er urolig for partiets framtid. Han mener avgangen er en seier for den destruktive fløyen i partiet.

– Jeg tror dessverre vi får et veldig annerledes Frp uten Siv. Mer nasjonalisme, mer misnøye, mer bråk, sier Sandberg, som gikk av som nestleder og fiskeriminister sommeren 2018.