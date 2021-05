Opp mot 73.000 europeiske arbeidere i Norge fikk innreisenekt. Nå vil en av dem klage regjeringen inn for Strasbourg.

Titusener av utenlandske arbeidere fortviler over at de ikke får komme tilbake til Norge for å jobbe. Det samme gjør norske selskaper som ikke får tak i nok arbeidskraft.

