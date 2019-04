Krefter i KrF ville fjerne pappakvoten i foreldrepermisjonen helt, men fikk ikke med seg landsmøtet. I stedet vedtok partiet å kutte fedrekvoten til ti uker.

Vedtaket på KrFs landsmøte på Sola søndag vil innebære en innskrenkning fra i dag, hvor både mor og far har 15 uker hver, mens resten fordeles mellom foreldrene.

KrF vil nå i stedet at det reserveres tre uker til mor før fødsel og ti uker til mor etter fødsel, samt at ti uker altså forbeholdes faren. Resten fordeles fritt mellom foreldrene.

– For barna er det viktig med nær tilknytning til begge foreldrene. Det er også viktig for både barn og foreldre å erfare at begge foreldrene kan ha hovedomsorg for barna i det daglige, slår KrF fast i vedtaket.

Det var på forhånd knyttet spenning til KrFs valg i saken. Partiet har merket seg et gryende opprør på sosiale medier, hvor folk har ytret seg kritisk til den siste endringen i foreldrepermisjonen som innebar at pappakvoten ble økt fra 10 til 15 uker. Bolken som kunne fordeles mellom foreldrene, ble dermed redusert tilsvarende.

– Jeg er ganske fortørnet over dette. Småbarnsmødre føler seg presset tilbake i jobb mens de ammer. Mange må avbryte ammingen og velger da ulønnet permisjon. Det er ganske tydelig at den tvungne tredelingen har slått uheldig ut. Jeg mener det er misforstått likestilling, sa KrFs nye nestleder Ingelin Noresjø til NTB i forkant av debatten.

Fram og tilbake

Tidligere i vår vedtok Høyres landsmøte at de vil fjerne pappakvoten på sikt.

Dersom KrF får gjennomslag for sin nye politikk i regjeringen, vil det innebære en ny dreining i en langvarig runddans om pappapermen:

* I 2013 ble den utvidet til 14 uker under Jens Stoltenbergs andre regjering

* I 2014 ble den redusert fra 14 til 10 uker under Erna Solbergs regjering

* I 2018 ble den økt fra 10 til 15 uker under Erna Solbergs regjering.

Nei fra Venstre

Nå vil altså KrF tilbake igjen til ti uker. Men de vil slite med å få med regjeringspartner Venstre på dette.

– Erfaringene fra da Høyre/Frp-regjeringen kuttet fedrekvoten fra 14 til 10 uker viser at fars uttak av permisjon sank tilsvarende kuttet. Det viser at dersom vi ønsker at fedre skal ta lang permisjon, så må vi sette av disse ukene i en egen kvote, sier stortingsrepresentant Guri Melby i Venstre til NTB.

Hun gjør det klart at det er uaktuelt for Venstre å reversere dagens tredeling av foreldrepermisjonen.

– Jeg synes det er trist at KrF vil skrote en moderne permisjonsordning som innebærer en historisk lang pappaperm. Venstre har kjempet dette gjennom fordi vi vil likestille foreldrene – hjemme og på jobb. At enkelte synes det er ubehagelig å gi far så mye plass i barnets første leveår demonstrerer nøyaktig hvorfor tredelingen trengs. Vi er et av verdens mest likestilte land, men likevel gjør kvinnene mest husarbeid, jobber mer deltid og tjener mindre enn menn, sier Melby.