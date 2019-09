Kunnskapsminister Jan Tore Sanner (H) reagerer på at NRK har manipulert stemmegivningen foran et skolevalg i Lillestrøm. Nå vil han se nærmere på saken.

Onsdag ble det kjent at NRKs program Folkeopplysningen gjennom et halvt år har laget falske nyheter for å manipulere stemmegivningen til elever ved Lillestrøm videregående skole.

Nyheten har vakt oppsikt og kunnskapsministeren er en av dem som reagerer sterkt.

– Jeg er svært kritisk til at en skole gjennomfører et slikt eksperiment i forbindelse med et skolevalg, og i samarbeid med et TV-program. Fake news er en svært aktuell og alvorlig problemstilling, men det er ikke slik at målet helliger middelet. Dette eksperimentet reiser mange prinsipielle og etiske problemstillinger. Og jeg føler meg ikke trygg på at de er tilstrekkelig vurdert og ivaretatt, sier Sanner i en uttalelse onsdag ettermiddag.

Han vil derfor be Utdanningsdirektoratet om å hente inn informasjon og gjøre en vurdering av eksperimentet.

Også Silje Hjemdal, medlem i familie- og kulturkomiteen for Frp, reagerer.

– Som medlem av kulturkomiteen, og ikke minst som barnas stortingsrepresentant, reagerer jeg med avsky på dette, sier hun.

Hjemdal mener at metoden NRK har benyttet, er skammelig og sier at det ikke er NRKs samfunnsoppgave å leke butikk med det norske demokratiet.

– Det er rett og slett skammelig av statskanalen NRK å håne både det norske demokratiet og ungdommen på denne måten. Jeg forventer at NRK-sjefen beklager til velgerne og ikke minst skoleungdommen, sier hun.