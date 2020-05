KrF vil hindre en liberalisering av bioteknologiloven og har fått gjennomslag for at det blir full stortingssal med 169 representanter til stede når saken behandles tirsdag. Det skjer til tross for at det for tiden av smittevernhensyn bare er 87 representanter til stede under møtestart og votering. Foto: Ketil Blom Haugstulen