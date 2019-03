Vestland SV vil ha landsmøtet til å vedta en bensin- og karbonavgift der inntektene deles ut jevnt til alle. Men SV-lederen vil bruke tid på å finne den beste løsningen.

SV ønsker å innføre det Audun Lysbakken kaller en «grønn folkebonus», der miljøavgiftene som tas inn fra dem som forurenser, betales ut til innbyggere.

Bonusen skal være med å gjøre miljøavgiftene mer populære og rettferdige, siden de som bidrar lite til klimautslipp vil få refundert mer enn det de har betalt inn, mens de verste klimasynderne får desto større utgifter.

– Hver krone som tas inn i nye miljøavgifter, skal tilbake til folket, sier Lysbakken.

«Grønn sjekk»

Men hvordan denne avgiften skal tas inn og omfordeles, er det uenighet om.

Det kan enten skje ved at dem som har vanlige eller lave inntekter får skattelette, eller som i Danmark, der innbyggerne får en «grønn sjekk» hvert år som kompensasjon for innbetalte miljøavgifter.

Den danske modellen har en ekstra omfordelende effekt, ved at den kun utbetales til dem med inntekt under en viss sum. Et annet alternativ er at alle innbyggere får utbetalt den samme summen.

Det siste er det foretrukne alternativet til Vestland SV. Fylkeslaget fremmet på landsmøtet er forslag om at SV skal gå inn for en såkalt karbonavgift til fordeling (KAF).

Fakta: SVs landsmøte SV har landsmøte på Gardermoen 29. – 31. mars.

Landsmøtet skal vedta en plan for å redusere ulikhet i Norge, samt en plan for klimakutt. SV-leder Audun Lysbakken kaller dette en «grønn New Deal»

Også en antirasistisk plattform og en næringspolitisk plattform skal vedtas.

Det er kommet inn 43 forslag til uttalelser fra fylkeslagene, hvorav sentralstyret innstiller på å behandle fem av dem.

SV har nå 14.627 medlemmer, som er det høyeste tallet noensinne.

Stigende avgift

KAF går kort forklart ut på at staten krever inn en karbonavgift på all produksjon og import av fossilt brensel. Denne avgiften skal stige med et gitt beløp hvert år helt til alt fossilt brensel er faset ut av den norske økonomien.

Til forskjell fra dagens CO₂-avgift skal ikke inntektene gå rett til statskassen. Pengene skal i stedet deles direkte ut til innbyggerne gjennom utbetalinger rett på kontoen.

– Bare slik kan en sørge for at de brede lag av folket kommer positivt ut, og vil stille seg bak økende bensinpriser, heter det i forslaget.

Jarle Brattespe fra Bergen SV sier at fylkeslaget vil kjempe for en modell med lik utbetaling til alle.

– Slik kan vi raskt redusere utslippene, og de som har lavt forbruk og dermed lave utslipp, vil tjene på ordningen, sier han.

Han viser til forskning som hevder at den rikeste femdelen i Norge står for mer enn fire ganger høyere CO₂-utslipp enn den fattigste femdelen.

– Vi bør ikke bruke klimaavgifter til velferd, for da finansierer vi velferden med midlertidige inntekter. Derfor er det bedre å bruke disse inntektene til omfordeling, argumenterer Brattespe.

Enig med Venstre

Representanter fra Nord-Norge argumenterte imot KAF, og viste til at folk i distriktene vil bli rammet hardere av klimaavgifter, siden de må fly og kjøre mer enn det folk i byene trenger å gjøre.

KAF er også en kampsak for Venstre, som i en uttalelse tidligere i år uttalte at ordningen er liberal fordi den «reduserer bruken av forbud og statlig detaljstyring, men i stedet lar det være opp til individene og markedet å avgjøre hvordan forbruket av fossilt brensel kan reduseres mest mulig effektivt».

I SV er som kjent troen på markedet atskillig mindre enn den er i Venstre.

– Jeg mener vi bør bruke tid på å finne ut hvordan den grønne folkebonusen skal innrettes, slik at vi finner den beste løsningen. Det må være en del arbeidet vi nå setter i gang med en «grønn new deal», sier Lysbakken i en kommentar til Vestland SVs forslag.

–Trygghet på Sotra

Han sier at det ikke alltid er høyere pris som er løsningen på klimaproblemer.

– Mye handler om statlige reguleringer også, som for eksempel ved å stille krav om nullutslippsferger på Vestlandet.

Han sa i sin landsmøtetale at SVs Norge vil være både fornybarsamfunn, velferdsstat og industrinasjon.

– Vi skal skape trygghet på Sotra, i Nordhordland, i Kristiansund og Stavanger, på Haugalandet og Florø, for alle mennesker som har sine arbeidsplasser knyttet til oljen. Det er ikke de som skal betale prisen for å nå klimamålene, sa Lysbakken.