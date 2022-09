Lærerstreiken: Ny mekling søndag

Partene i lærerstreiken kom ikke til enighet lørdag, men er enige om å fortsette samtalene søndag, opplyser riksmekler Mats Ruland.

Riksmekler Mats Wilhelm Ruland og Tor Arne Gangsø i YS etter møtet mellom partene i lærerstreiken på Riksmeklerens kontor i Oslo lørdag.

Leder i Utdanningsforbundet Steffen Handal og riksmekler Mats Wilhelm Ruland før møtet med partene i lærerstreiken på Riksmeklerens kontor i Oslo lørdag. I bakgrunnen Aina Skjefstad Andersen fra Utdanningsforbundet.

NTB-Bibiana Piene og Ole Henrik Tveten

Publisert For mindre enn 50 minutter siden

– Vi har hatt veldig gode møter og samtaler i dag og skal fortsette i morgen klokken 12, sa Ruland til pressen etter at møtene lørdag var ferdige.

– Partene har nok behov nå for å jobbe internt videre til i morgen, sier han.

– Ikke i mål med alt

Ruland partene inn til nye samtaler etter at kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) hadde et møte med dem fredag ettermiddag.

I nærmere fem timer satt lærerorganisasjonene og arbeidsgiveren KS sammen hos Riksmekleren lørdag. Men Ruland ønsker ikke å uttale seg om det har ført til at de har nærmet seg hverandre.

– Vi er ikke i mål med alt. For at det skal være en løsning, må alle elementer som er i spill, være løst, og det er de ikke enda, sier han.

Arbeidslivsdirektør Tor Arne Gangsø i KS sier det fortsatt er grunnlag for samtaler.

– Vi ville ikke vært her om det ikke var grunnlag for å snakke sammen, sier han.

KS: Stort ansvar

På spørsmål om de har vært villige til å endre sine posisjoner, svarer han:

– Det får vi komme tilbake til i morgen. Men vi er innstilt på å finne en løsning. Det er det det handler om. Vi er først og fremst opptatt av elevene. Og så er vi opptatt av å få lærerne tilbake på jobb igjen.

– Vi opplever at det hviler et stort ansvar på partene for å finne en løsning, sier Gangsø.

Lørdag formiddag var Utdanningsforbundets leder Steffen Handal klar på at også de er løsningsorienterte etter nesten 16 uker med lærerstreik.

– Så lenge vi sitter sammen, så er det jo håp, sa han på vei ut fra Riksmeklerens lokaler i 11.30-tiden for en drøy times lunsjpause.

Nye streikeuttak

Utdanningsforbundet varslet fredag at de vil ta ut 300 nye lærere i streik fra onsdag neste uke. Dermed kan antall streikende lærere øke til rundt 8.450 om ikke partene finner en løsning.

Lærerstreiken har vart siden 8. juni. I tillegg til Utdanningsforbundet har Skolenes landsforbund tatt ut 107 medlemmer og Norsk Lektorlag 89 medlemmer i streik.