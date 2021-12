Vedum lover å svare Stortinget om lønnsstøtte

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) varsler at han vil orientere Stortinget skriftlig om lønnsstøtteordningen mandag.

Vedum har allerede avtalt et møte med fraksjonslederne fra alle partier i finanskomiteen mandag ettermiddag, opplyser Finansdepartementet. Dette ble avtalt i forrige uke.

– Vi vil også sende en skriftlig orientering om prosessen med lønnsstøtteordning til Stortinget i dag, opplyser Finansdepartementet til NTB.

Søndag avviste EØS' tilsynsorgan Esa påstander finansministeren kom med tidligere om at regjeringen ikke kan gi mer lønnsstøtte på grunn av EUs konkurranseregler.

Flere partier har krevd at Vedum må møte i Stortinget og forklare seg, for å få klarhet i om han kan ha feilinformert om saken.

Listhaug: – Feigt

Frp-leder Sylvi Listhaug mener det ikke er godt nok at Vedum vil svare Stortinget skriftlig.

– Jeg synes egentlig det er ganske feigt, hvis jeg skal være helt ærlig, sier Listhaug til NTB.

Hun viser til at mange bedrifter er usikre på hvordan lønnsstøtteordningen blir og går inn i julen uten tydelige svar.

– Derfor er det viktig for Stortinget å få oppklart situasjonen. Det at han sender skriftlig svar gjør at vi ikke få stille oppfølgingsspørsmål. Jeg synes det er svært spesielt.

Frp-lederen mener det ikke er godt nok at Vedum møter finanskomiteen på Stortinget for å orientere muntlig mandag. Hun påpeker at det er et lukket møte.

Statssekretær Lars Vangen (Sp) i Finansdepartementet påpeker at finansministeren redegjorde i Stortinget om saken fredag.

– Han vil møte finanskomiteen i dag, og han vil i tillegg sende en skriftlig orientering til Stortinget. Han vil også møte fysisk i Stortinget i morgen som avtalt. Det er her flere anledninger for Frp og de andre partiene å stille sine spørsmål, sier Vangen til NTB.

Makstak

Lønnsstøtteordningen går ut på at bedrifter som er rammet av koronatiltak får penger for å holde arbeidstakere i jobb, i stedet for å permittere dem. Regjeringen presenterte sitt forslag til ordningen fredag, etter å ha jobbet sammen med partene i arbeidslivet.

Ordningen skal omfatte virksomheter som kan dokumentere et omsetningsfall på minst 20 prosent på grunn av strenge smittevernregler. Den gir bedriftene en kompensasjon på inntil 80 prosent av de ansattes lønn og regjeringen har satt et tak på støtten til 30.000 kroner per ansatt.

– Grunnen til at vi har kommet dit, er at dette har vært avstemt med Esa tidligere i dag, i en uformell prosess, for å vite at man ikke setter ordningene i fare hvis man går for høyt, sa Vedum da lønnsstøtteordningen ble presentert fredag.

Møtes mandag

Men ifølge et midlertidig EØS-regelverk fra 18. november kan det gis inntil 80 prosent i lønnsstøtte, uavhengig av lønnens størrelse.

– Hvor stor lønn den enkelte har, er irrelevant, uttalte Esas kommunikasjonssjef Jarle Hetland til NTB søndag.

Finansdepartementet og Næringsdepartementet skal mandag i møter med Esa for å diskutere saken.

– Vi er opptatt av at vi skal være innenfor statsstøtteregelverket, men samtidig bruke den fleksibiliteten som ligger der til det beste for norske bedrifter. Derfor er jeg optimistisk med tanke på de signalene Esa har kommet med i dag, sa Vedum søndag.