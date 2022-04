Bil krasjet inn i tribune på Bjerkebanen – seks skadd

Seks personer ble skadd da en bil kjørte inn i tribunen under et bilarrangement på Bjerke travbane i Oslo søndag ettermiddag.

NTB

– Seks personer er kjørt til sykehus for ytterligere sjekk. Alle var våkne da de ble kjørt vekk, men ellers er det ukjent skadeomfang, sier operasjonsleder Sven Christian Lie i Oslo politidistrikt til NTB.

Politiets innsatsleder opplyser at noen av personene som er brakt til sykehus, er alvorlig skadd. Ifølge Oslo universitetssykehus er de i rød beredskap som følge av hendelsen.

Ulykken skjedde under et motorshow på parkeringsplassen utenfor Bjerke travbane i Oslo. På motorshowet deltok det blant annet monstertrucker, men operasjonsleder Lie sier til NTB at det var en personbil som deltok i arrangementet, og ikke en monstertruck, som kjørte inn i tribunen.

Ifølge et vitne TV 2 har snakket med, skulle bilen rundt ti minutter inn i showet gjennomføre et stunt der den skulle rygge i høy hastighet. Det ble gjennomført to-tre ganger før det gikk galt og føreren mistet kontroll over bilen.

Vedkommende rygget rett inn i den nedre delen av tribunen.

Tribunen fikk store skader.

Ifølge TV 2 var det denne bilen som kom ut av kontroll og rygget inn i tribunen under motorshowet.