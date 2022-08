TV 2: Politiet ferdig med DNA-undersøkelsene i Baneheia-saken – ingen spor fra Viggo Kristiansen

Politiet er ferdig med de tekniske undersøkelsene i Baneheia-saken, og det er ikke påvist DNA fra Viggo Kristiansen, etter det TV 2 og NTB forstår.

NTB

Publisert Publisert For mindre enn 20 minutter siden

Ifølge TV 2 blir undersøkelsene avsluttet etter at politi og påtalemyndighet fikk beskjed fra laboratoriet i Sveits om at de siste DNA-sporene ikke lot seg analysere.

Viggo Kristiansens advokat Arvid Sjødin sier til NTB at det ikke er påvist DNA fra hans klient.

– Det er ikke påvist DNA fra Viggo Kristiansen, som jeg kjenner til, skriver han i en SMS.

Til VG sier Sjødin at funnene er positive for hans klient og betyr mye for utviklingen i saken.

– Viggo har mottatt nyheten og reagerte med glede, sier han til avisen.

– Dette er veldig positivt.

Under etterforskningen av dobbeltdrapssaken på Baneheia tidlig på 2000-tallet ble det samlet inn en rekke biologiske spor på åstedet og fra ofrene. Noe av det har aldri blitt analysert. I mars det ble kjent at Oslo-politiet hadde sendt DNA-prøvene til et laboratorium i Sveits, som har blitt beskrevet som banebrytende innen DNA-testing.

TV 2 har vært i kontakt med statsadvokaten, som ikke ønsker å kommentere saken.