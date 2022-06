Kongeparet besøkte Utøya: – Det gjør stort inntrykk

Kongeparet besøkte fredag Utøya for første gang og fikk se rommene hvor flere ungdommer ble drept.

Dronning Sonja og kong Harald la fredag ned krans på minnesmerket på Utøya. Kongeparet besøkte Utøya etter eget ønske. Det var første gang de besøkte øya som er åstedet for norgeshistoriens verste terrorangrep.

Kong Harald og dronning Sonja ankommer Utøya med MS Thorbjørn fredag.

Kong Harald og dronning Sonja går gjennom kafébygget på Utøya fredag. Seks personer ble drept i dette rommet, og seks andre ble drept i naborommet.

NTB

– Man kan jo bare forestille seg hvordan det har vært å være her under det som skjedde. Det må ha vært helt forferdelig. Det var ingen som kunne vite hvor de skulle gå, ikke egentlig hva som skjedde heller, sier kong Harald til NTB ved minnestedet på Utøya.

Kongeparet ble vist rundt på øya av daglig leder på Utøya, Jørgen Watne Frydnes, AUF-leder Astrid Hoem og leder Lisbeth Røyneland i Den nasjonale støttegruppen.

– Jeg synes det er en veldig fin ro her. Og veldig fint å oppleve hva som er gjort her i ettertid, og tankene om fremtiden. Det er så lovende og godt at det legger litt balsam på såret, sier dronning Sonja.

– Må hit for å skjønne

Dronningen la ned en krans på minnestedet, hvor de 69 som ble drept på Utøya har fått navnet sitt inngravert i en hengende krans i stål.

Kongeparet har deltatt på flere minnemarkeringer etter terrorangrepet 22. juli 2011 og møtte tidlig flere av de berørte, både på Sundvolden 23. juli og senere på sykehusbesøk.

Men fredag var første gang de besøkte selve øya etter angrepet.

– Man må jo hit for å skjønne hvor forferdelig det må ha vært. Man ser ikke det på Sundvolden. Vi så resultatet der. Men vi så jo ikke dette. Vi så folk som hadde sett dette. Men vi så jo ikke dette, sier kongen.

Sundvolden er konferansehotellet hvor flere av de overlevende og pårørende samlet seg like etter angrepet.

– Stort inntrykk

Kongeparet fikk også omvisning inne i Hegnhuset og det gamle kafébygget, hvor mange ble drept under angrepet.

– Seks personer ble drept i hvert rom. En gutt bak veggen ved døren der, fortalte Frydnes.

Kongeparet fikk også se veggen med SMS-utvekslingen Røyneland hadde med datteren Synne, før hun ble drept på Utøya. Det gjorde sterkt inntrykk.

– Skjebnen var at tok du til høyre, så overlevde du, og tok du venstre, så gjorde du ikke det. Det er så mange tilfeldigheter som er vondt å tenke på. Hvordan de klumpet seg sammen og holdt sammen, er også ganske imponerende. I det hele tatt, det gjør et stort inntrykk å være på dette stedet, sier dronningen.

Viktig del av norgeshistorien

I årene etter terrorangrepet har kongeparet flere ganger møtt pårørende og overlevende etter angrepet.

– Man må jo på best mulig måte være med å følge opp dem som har vært involvert i dette. Det er det vi har prøvd, i liten målestokk, å være med på, sier kongen.

Han understreker at det er viktig å ikke glemme terrorangrepet på Utøya og i regjeringskvartalet, som til sammen tok 77 menneskeliv.

– Det er en viktig, om enn horribel del av norgeshistorien, sier kongen.

– Utøya består

Noe av det som gjorde sterkest inntrykk på kongeparet, var også hvordan AUF har tatt øya tilbake, og at livet går videre for dem som sto tettest på.

– Det er helheten med hvor grufullt dette har vært, og det å komme videre, sier kongen.

– Og ikke bare det, men på en veldig positiv måte, la dronningen til.

– Og Utøya består. Ikke sånn som det var, men det består fremdeles. Man klarte ikke å ødelegge det som var her.