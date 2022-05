To biler og en garasje brant ned i Kongsvinger

Et par bygg og biler ble tatt av flammene da det mandag begynte å brenne i et uthus i på Roverud i Kongsvinger. Brannen er under kontroll.

NTB

Publisert Publisert I dag 12:15

Politiet i Innlandet meldte om brannen klokken 11.50.

Brannen, som startet i et uthus, spredte seg etter hvert til et par biler. Tørre forhold og mye vind på stedet gjorde at det var stor spredningsfare. Flammene truet også et bolighus og vegetasjonen rundt, men en knapp time etter meldingen hadde brannmannskapene kontroll på brannen.

– Vi har fått kjølt ned og har kontroll på hele området, sier utrykningsleder Tommy Jonassen til Glåmdalen.

På Twitter skrev politiet at brannvesenet hadde kontroll på kontroll på brannen og at de nå drev med etterslukking.

– Det har brent i en garasje, to biler, et uthus, det er varmeskade på et hus, diverse grøntanlegg og vedstabler. Vi etterforsker, skriver politiet videre.

Brannmannskaper fra Kongsvinger, Grue og Sør-Odal var i sving på stedet. Det er ikke kjent at det er personskader.