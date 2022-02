Tom Hagens forsvarer: Han har vært utsatt for skjult etterforskning i lang tid

Politiet brukte hemmelige etterforskningsmetoder mot Tom Hagen i lang tid, noe Hagens forsvarer mener vil bidra til å svekke mistanken mot Hagen.

Tom Hagen fotografert på vei fra sin arbeidsplass på Lørenskog i fjor vår.

NTB

– Politiet har nylig orientert Tom Hagen om at han har blitt utsatt for en massiv skjult etterforskning i svært lang tid før han ble pågrepet i april 2020, sier Hagens forsvarer, advokat Svein Holden, til VG.

Ifølge avisa har politiet brukt skjult kameraovervåking, GPS-sporing av bil, rom- og telefonavlytting, og skjult ransaking.

Påtaleansvarlig Gjermund Hanssen i Øst politidistrikt vil ikke kommentere de konkrete metodene, men sier på generelt grunnlag at det er politiets oppgave å benytte de tvangsmidler og metoder som best kan oppklare saken og avklare skyldspørsmålet.

Holden sier at Hagen reagerte svært positivt da han nylig ble orientert om politiets skjulte etterforskning.

– Han er fullstendig trygg på at dette etterforskningsmaterialet vil bidra til at politiet forstår at han er uriktig anklaget for å være delaktig i bortføringen av Anne-Elisabeth Hagen, sier Holden.