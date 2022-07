Her lages viktig stoff for skanning av kreftpasienter. I én uke lå produksjonen nede.

– Dette er meget beklagelig for pasientene, sier klinikksjef ved Oslo universitetssykehus. Flere hundre kreftpasienter over hele landet måtte vente på skanning. For noen hastet det med undersøkelse.

