Redningsaksjon etter observasjon av trolig stjålet førerløs båt

Det er iverksatt en redningsaksjon ved Flekkerøya i Kristiansand etter at en stjålet båt ble observert i fart uten fører om bord mandag ettermiddag.

NTB

Publisert Publisert For mindre enn 2 timer siden

Vi har vært i kontaktet med eier av båten. Det er ikke eieren av båten som har ført båten. Den ble sannsynligvis stjålet fra Bragdøya natt til lørdag 30. juli, opplyser Agder politidistrikt på Twitter.

Det var mandag ettermiddag at nødetatene iverksatte søk etter at båten ble observert i fart uten fører om bord

– Noen må ha satt den i gang, og vår hypotese er at den personen kan ha falt over bord, sier redningsleder Per Hognaland i Hovedredningssentralen til NTB.

Hognaland opplyser samtidig at det er satt inn store ressurser i leteaksjonen etter en eventuell person.

– Vi har kontroll på båten, men den er tom. Vi har sendt ut May Day-signal, og alle båter i området bes om å holde utkikk, og enkelte deltar også i søket fra sivile båter, sier Hognaland.

– Det er mange ressurser i gang.

Hovedredningssentralen ble varslet om båten klokken 13.14 tirsdag ettermiddag, og det er de som koordinerer redningsaksjonen.

Politiet i Agder skriver på Twitter at nødetatene, redningsskøyte og redningshelikopter bistår i søket.