Tidligere stortingsrepresentant Hege Haukeland Liadal dømt til sju måneders fengsel

Arbeiderparti-politiker og tidligere stortingsrepresentant Hege Haukeland Liadal er dømt til sju måneders fengsel for grovt bedrageri mot Stortinget.

Tidligere stortingsrepresentant Hege Haukeland Liadal (Ap) har fått dommen etter bedrageritiltalen.

NTB

Publisert Publisert Nå nettopp

– Det er bevist utover enhver rimelig tvil at tiltalte har begått et grovt bedrageri, leste tingrettsdommer Steinar Backe fra dommen fredag formiddag, ifølge TV 2.

Totalt ble Hege Haukeland Liadal dømt for å ha levert 61 feilaktige reiseregninger mellom høsten 2016 og 2018. Hun mottok da 125.353 kroner hun ikke hadde krav på.

Liadal må også betale tilbake 99.000 kroner til Stortinget og betale rundt 30.000 kroner i sakskostnader.

Hun ble i 2021 tiltalt etter straffelovens paragraf 372 for å ha levert en rekke fiktive reiseregninger til Stortinget. Saken ble rullet opp etter avsløringer i Aftenposten om Liadals reiseregninger.

Vurderer anke

Liadal selv er skuffet over dommen, sier hennes forsvarer, advokat Erik Lea, til NTB.

Hun har tatt betenkningstid om hvorvidt hun skal anke.

Aktor ba om ni måneders fengsel, mens tingretten falt ned på sju måneder. Hadde dommen blitt det samme som aktors påstand, hadde de anket på dagen, ifølge forsvarsadvokaten.

Lea sier at de nå skal få lest dommen skikkelig før han kommer med sin anbefaling til henne.

– Vi synes dommen er for streng, men spørsmålet er om det er verdt prisen å gå gjennom dette på nytt, sier Lea.

En ankesak vil trolig ikke komme opp for retten før til høsten, noe Lea sier blir en stor belastning for hans klient.

– Hun har holdt på med saken i tre år, det er greit å komme seg videre, sier han.

Liadal har erkjent straffskyld for grovt uaktsomt bedrageri, men ikke grovt forsettlig bedrageri.

– Det jeg er mest lei meg for, er at jeg har vært unøyaktig. Jeg håper å bli trodd på at jeg ikke har gjort det for min egen berikelse, sa Liadal under rettssaken i november, ifølge TV 2.

Dømt for reiser tilknyttet styreverv

Liadal var tiltalt for å ha oppgitt feil opplysninger om reiser som enten ikke ble gjennomført, som ikke var knyttet til vervet hennes som stortingsrepresentant, eller som ikke utløste noen rett til reiserefusjon, eller at opplysninger som ga en større utbetaling, ble lagt til.

Hun ble blant annet dømt for å ha levert reiseregninger knyttet til styrevervet i Rutebåten Utsira AS. Retten mener at vervet må anses som er privat verv, og at hun derfor ikke hadde krav på reisegodtgjørelse. Det overrasket Lea.

– Jeg tror en konsekvens vil være at det blir vanskeligere å få stortingsrepresentanter til å stille som styremedlemmer, sier han.

– Trist når vi får saker som dette

– Dette er en alvorlig sak, både for Hege Liadal og for politikken, sier partisekretær Kjersti Stenseng i Arbeiderpartiet i en uttalelse til NTB.

– Politikere er avhengige av folks tillit, og det er trist når vi får saker som dette. Vi tar dommen fra Oslo tingrett til etterretning og er glad for at Liadal hele tiden har sagt at hun vil gjøre opp for seg. Samtidig har Hege i flere år gjort en god jobb som folkevalgt for vårt parti, og vi vil støtte henne som medmenneske i tida som kommer, sier Stenseng.