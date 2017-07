Den gigantiske atomubåten Dmitrij Donskoj og det atomdrevne slagkrysseren Pjotr Veliky seilte tirsdag sørover langs norskekysten på sin ferd mot Østersjøen.

Atomubåten og slagkrysseren er de største atomdrevne fartøyene i den russiske marinen. De forlot Severomorsk mandag og skal bruke et par dager på ferden langs norskekysten, før de seiler inn i Østersjøen, skriver The Independent Barents Observer.

– Vi følger fartøyene, slik vi gjør med alle fartøyer. Vi har ingen grunn til å være bekymret for atomreaktorene om bord, sier talskvinne ved Forsvarets operative hovedkvarter, major Elisabeth Eikeland.

Til NTB sier hun at den russiske marinen har helgardert seg med et tredje fartøy, et støttefartøy. Målet med ferden er feiringen av den russiske marinens dag i byen Kronstadt på øya Kotlin utenfor St. Petersburg.

– De har nå passert Mosjøen langt ute i havet. Det er jo slik at siden de skal til St. Petersburg, så må de også passere norskekysten, sier Eikeland.

Dette er første gang den gigantiske Typhon-klasse-ubåten seiler inn i Østersjøen. Ubåten er en av seks som ble bygget i denne klassen og ble opprinnelig konstruert som en grunnpilar i Sovjetunionens atomavskrekking. Ubåtene kunne frakte 200 atomstridshoder, klare til å svare på ethvert amerikansk angrep.

Forsvaret / NTB scanpix

I Bellona er man ikke beroliget. Atomfysiker Nils Bøhmer peker blant annet på at russiske ubåter har vært rammet av både branner og andre ulykker.

– Jeg er dypt bekymret for sikkerheten om bord i denne dommedagsmaskinen, sier atomfysiker Bøhmer til The Independent Barents Observer og viser til at reaktorene ble designet i 1970 og de to i Dmitrij Donskoj bestilt i 1981.

– Dette er første gang siden oppløsningen av Sovjetunionen at ubåten legger ut på en langdistanseseiling, sier han. På grunn av prestisjen frykter han at mannskapet om bord vil presse reaktorene slik at det går på bekostning av sikkerheten.