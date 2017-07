NRK nyter en sterk posisjon i Norge, men to av fem nordlendinger er litt eller svært misfornøyd med rikskringkasterens programtilbud.

En ny undersøkelse Ipsos MMI har utført på oppdrag for Dagbladet viser at NRK scorer høyt blant nordmenn flest. 64 prosent av Norges befolkning er svært eller ganske fornøyd med programtilbudet.

– Tallene gjenspeiler at folk generelt er fornøyd, og at de treffer relativt godt med innholdet. Det er viktig for NRKs legitimitet at kanalen klarer å vedlikeholde en god bred oppslutning, sier medieforsker Helle Sjøvaag ved Universitetet i Bergen.

Tilfredsheten med programtilbudet er størst i Oslo, der 81 prosent er svært eller ganske fornøyd. Deretter følger Midt-Norge med 68 prosent, Østlandet med 62 prosent, Vestlandet med 60 prosent og til slutt Nord-Norge med 56 prosent.

I Nord-Norge er 41 prosent svært misfornøyd med programtilbudet, mens andelen I Oslo er 18 prosent.

– Stiger misnøyen med avstand fra Oslo, kan det tyde på at oppfattelsen av en Oslo-sentrisme i NRKs innhold er i ferd med å befeste seg, tror Sjøvaag.

Politisk redaktør Skjalg Fjellheim i Nordlys mener misnøyen skyldes at NRKs tilstedeværelse i regionene er for svak.

– NRK forteller ikke om virkelighetene de lever i. De trenger at deres hverdagserfaringer blir en del av den nasjonale samfunnsdebatten. Dette har NRK mislykkes katastrofalt med i mange år i hele Norge, bortsett fra i Oslo. Det er ikke overraskende at folk i nord svarer på denne måten. De er usynlige i NRKs viktigste flater – nyhetskonteksten, hevder Fjellheim.