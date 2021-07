Paal Audestad Da terroren rammet Norge, ga staten 144 millioner kroner til kommunene. Pengene skulle gå til å hjelpe overlevende og etterlatte etter 22. juli. Men hva er pengene egentlig blitt brukt til? Det har de rammede spurt om i ti år. Først nå får de svar.

Begge overlevde Utøya. Bare én av dem fikk hjelpen de trengte.

Stian Kogler var 17 år da han måtte svømme for livet for å unngå terroristens skudd på Utøya. Da han landet i Tromsø dagen etter, sto et kriseteam og ventet på ham.

16 år gamle Miriam Einangshaug barrikaderte seg i Skolestua med andre livredde AUF-ere. Da hun kom hjem til Frosta i Trøndelag, følte hun seg helt alene.