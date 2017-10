Politiet søker etter flere gjerningsmenn etter at en mann ble skutt på Holmlia i Oslo natt til lørdag. Mannen er kritisk skadd.

To unge menn er pågrepet og siktet for drapsforsøk etter at en 21 år gammel mann ble kritisk skadd i en skyteepisode på Holmlia i Oslo natt til lørdag.

Politiet fant den skadde mannen ute på gaten i Dyretråkket like over midnatt natt til lørdag. Da hadde vitner i området varslet politiet om skyting og flere personer som løp vekk fra området.

Mens den unge mannen ble fraktet til sykehus med skader i hodet og halsen, innledet politiet en omfattende etterforskning mot et kjent kriminelt miljø og startet letingen etter gjerningsmennene.

– Vi har pågrepet og siktet to unge menn for drapsforsøk eller medvirkning til dette, sier Grete Lien Metlid, som leder enheten for etterretning og etterforskning i Oslo politidistrikt, til NTB lørdag ettermiddag.

– Det er fremdeles alvorlig for offeret, og vi avventer tilbakemeldinger fra sykehuset om hvordan det går med ham, sier hun videre.

Kriminelt miljø

Politiet uttalte kort tid etter skyteepisoden natt til lørdag at det dreide seg om en konflikt i et kjent kriminelt miljø. Oppgjøret var ikke tilfeldig, og politiet var i de første timene etter skytingen opptatt av å berolige folk med at det ikke var snakk om en tilfeldig hendelse mot et vilkårlig offer. – Vi jobber ut ifra at dette er knyttet til uoverensstemmelser i et kriminelt miljø, og at offeret ikke er en tilfeldig person, sier Metlid.

Det ble først opplyst at det var snakk om to fornærmede, men i 0.30-tiden opplyste politiet at det kun var snakk om én.

– Det er én fornærmet. Den andre personen var på stedet og hadde fått blod på seg fra den fornærmede, sa operasjonsleder Rune Ullsand.

Flere pågripelser

Metlid sier etterforskningen pågår for fullt og at hun derfor må være tilbakeholden med hvilke opplysninger hun kan komme med. Spørsmål om motiv, våpen eller hva slags kriminelt miljø det er snakk om, blir ikke besvart. – Det er taktiske grunner til dette. Det kan bli flere pågripelser i denne saken, og politiet jobber fremdeles operativt, sier Metlid.

Politiet fikk første melding om skyting fra flere beboere i området klokken 23.48 fredag kveld. I området utenfor den lokale Spar-butikken i Dyretråkket på Holmlia ble den skadde mannen funnet av en politipatrulje etter kort tid. Ambulanse kom til stedet like etter og fikk fraktet mannen til sykehus med kritiske skader.