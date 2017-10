Politiet står fortsatt uten mistenkte etter brannen som førte til at 13 katter omkom i Dyrebeskyttelsens kattehjem i Tromsø lørdag.

Politiet mistenker ildspåsettelser etter at Langnesveien på Tromsøya ble rammet av to branner lørdag morgen. Den ene brannen skjedde i Dyrebeskyttelsens lokaler, og førte til at 13 katter omkom.

Det gjenstår fortsatt undersøkelser, og politiet har mandag ettermiddag ikke konkludert med brannårsaken, skriver Nordlys.

Nå ber politiet publikum som kan sitte på opplysninger om å kontakte dem.

I den andre brannen som oppsto drøye 60 meter i luftlinje fra kattehjemmet, har politiet avsluttet sine krimtekniske undersøkelser.

I en pressemelding skriver politistasjonssjef Anita Hermandsen at politiet konkluder brannårsaken med at det er tilført bar ild. Politiet vet ikke på hvilken måte dette har skjedd, skriver avisen.