NVE vil forsøke å framprovosere et ras på Mannen i løpet av natten.

– Nedbøren de siste dagene har gitt økt bevegelse i den mest aktive delen av fjellpartiet. Bevegelsene var onsdag kveld klokka 22 over 42 mm/døgn, noe som tilsier rødt farenivå, sier Lars Harald Blikra, seksjonssjef i Norges vassdrags- og energidirektorat ( NVE ).

Farenivået ble hevet til oransje mandag på grunn av prognoser om mye nedbør, som var ventet å komme tirsdag. Torsdag ble nivået hevet til rødt.

– Etter at beboerne som kan bli berørt av et eventuelt skred er evakuert, vil vi tilføre vann til Veslemannen i håp om å få bedre effekt av nedbøren. Målet er å kunne utløse hele eller deler av Veslemannen, slik at belastningen på beboerne blir mindre i framtiden, sier Blikra.

Fire husstander evakuert

Kommunen har hatt løpende dialog torsdag med de elleve beboerne i de fire husstandene som holder til i fareområdet ved Mannen.

– Beboerne har i hele dag vært forberedt på at noe kunne skje, og da vi fikk beskjed fra NVE rett før klokken ti var de klare. Evakueringen gikk veldig greit, opplyser ordfører Lars Olav Hustad (H) i Rauma kommune til NTB i 23-tiden torsdag kveld.

Beboerne i to av husstandene har blitt fraktet til en campinghytte ikke langt fra Mannen, mens beboerne i de to andre husstandene har ordnet seg privat innkvartering.

– De opplever dette som veldig slitsomt. Dette er fjerde evakueringen de er med på, og det tar på å leve slik, sier ordføreren.

Fakta: Fjellpartiet Mannen Fjellet er 1.294 meter høyt og ligger på vestsiden av Romsdalen i Rauma kommune i Møre og Romsdal, 44 kilometer sørøst for Molde og 13 kilometer sør for Åndalsnes.

Mannen er en del av det 3 kilometer lange Børa-Mannen-komplekset.

Veslemannen utgjør en mindre del av det ustabile fjellpartiet. Dette partiet er mellom 1.100 og 1.200 meter høyt og har et volum på mellom 120.000 og 180.000 kubikkmeter.

Fjellet er svært rasfarlig og har blitt kontinuerlig overvåket av Åknes/Tafjord Beredskap IKS siden 2009.

I oktober i 2014 ble flere hus og fritidsboliger under fjellet evakuert i en periode. Geologer fryktet da at det store raset skulle skje, men det ustabile fjellpartiet roet seg.

Også i september 2015 og august 2016 var det evakuering da farenivået ble hevet til rødt.

Planen ved en ny evakuering er å sprøyte vann inn i sprekkene i fjellet og på den måten få den øvre delen til å rase ut.

Usikkert

Torsdag kveld har kommunen samlet beredskapsgruppen. De sitter sammen med personell fra NVE og følger situasjonen.

Det er usikkert om vannet som pumpes ned i fjellsprekken vil kunne bidra til å løse ut et skred fra Veslemannen. NVE anser likevel forsøket som verdifullt fordi man får mer kunnskap om fjellpartiet og responsen på vanntilførsel.