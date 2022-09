Bergensere fikk utgått covidvaksine

Ved en feil fikk 47 personer i Bergen covidvaksine som var gått ut på dato. Det fikk ingen negative konsekvenser for dem, men anses likevel som alvorlig.

Pfizer mener vaksinene som ble satt opptil en uke etter utløpsdatoen, var fullverdige, forutsatt at de var oppbevart korrekt.

NTB

Dagbladet har fått innsyn i en e-post fra en assisterende smittevernoverlege i Bergen til Legemiddelverket. I henvendelsen spør legen om personene det gjelder kunne ta skade av feilen og om de måtte ta en ekstra vaksine.

Smittevernoverlege Marit Voltersvik bekrefter tabben som skjedde på to apotek i vestlandshovedstaden.

– Det er riktig at vi sendte en forespørsel til Statens legemiddelverk i februar. Vi oppdaget at 47 personer som var vaksinert på to ulike apotek hadde fått koronavaksine fra Pfizer som var gått ut på dato med inntil syv dager, sier hun til avisen. Vaksinen hadde en holdbarhet på 30 dager i kjøleskap.

– Konklusjonen fra Statens legemiddelverk og Folkehelseinstituttet var at avviket ikke hadde noen negative konsekvenser for de vaksinerte, men at det var å betrakte som alvorlig og et brudd på interne rutiner, sier Voltersvik.

Hun sier også at Pfizer anså som fullverdige også etter 37 dager, så lenge den var oppbevart riktig.

Det var apotekene, som tilhører Vitus og Apotek1, som meldte fra om det som hadde skjedd. Begge kjedene sier de er nøye med å varsle om avvik.