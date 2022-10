Kontakt mellom partene i barnehagestreiken

Det har onsdag vært kontakt mellom partene i barnehagestreiken, ifølge Private Barnehagers Landsforbund (PBL).

Utenfor Espira Grefsen Stasjon barnehage står noen av de ansatte streikevakt. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

NTB

– Partene har i dag snakket sammen. Det mener vi er positivt. Men samtalene har foreløpig ikke ført til noe resultat eller til en reell mekling, opplyser forhandlingsleder Espen Rokkan i PBL på arbeidsgiversiden i en pressemelding.

Streiken startet mandag 17. oktober. Rundt 2.000 ansatte i 220 barnehager i 16 kommuner er omfattet av streiken. Tirsdag meldte Utdanningsforbundet at det ikke har vært noen formell kontakt mellom partene.

– PBL ønsker å bidra til at dette ikke blir en langvarig konflikt og er klar for nye samtaler så snart grunnlaget for dette er til stede, sier Rokkan.

Utdanningsforbundet, Fagforbundet og Delta har medlemmer i streik. Striden står først og fremst om pensjon. De ansatte mener PBL løper fra forpliktelsene sine i forbindelse med krav om overgang til Fellesordningen for avtalefestet pensjon (AFP) fra og med neste år.