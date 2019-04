Over 500 bilister har blitt servert bøter og flere har mistet førerkortet etter onsdagens påskeutfart på Sør-, Øst- og Vestlandet.

Politiet har holdt en rekke trafikkontroller på hovedveiene. Utrykningspolitiet i region Vest, som omfatter politidistriktene Vest og Sørvest, melder om til sammen 12 avholdte fartskontroller onsdag.

Det var til sammen 399 overtredelser, hvorav elleve førerkortbeslag. I fjor ble det registrert 217 fartsovertredelser onsdagen i påskeuken, og 182 året før, skriver Stavanger Aftenblad.

18-åring tatt i 137 km/t

– Høyeste hastighet var 137 kilometer i 80-sone på Romarheim. En ung mann på 18 år sto for denne kjøringen, opplyser Utrykningspolitiet på Twitter.

– Det er ikke grunn til å anta at det er flere som kjører for fort. Det er ikke et entydig svar på det, men vi har nok kanskje brukt litt flere folk denne onsdagen enn samme utfartsdag i fjor. Dermed har vi hatt bedre kapasitet til å ta unna overtredelsene på stoppostene, sier UP-sjef Terje Oksnes til avisen.

I Agder og Rogaland ble flest forelegg delt ut på E39. Der ble til sammen 101 bilførere tatt i fartskontroller, skriver Fædrelandsvennen.

– Det er på grensen til det tragiske. Vi har gått tungt ut i det som er av mediene og sagt at vi kommer til å være på E39 og på riksvei 9, og så får vi disse tallene. Jeg blir både nedstemt og trist, sier distriktsleder Øystein Krogstad i Utrykningspolitiet Sør-Øst.

Flere mistet førerkortet

Under kontrollene ved Skoland i Vest-Agder og Bjerkreim i Rogaland, ble 50 bilførere bøtelagt for fartsovertredelser. Totalt seks personer mistet førerkortet.

Politiet har også gjort flere beslag på riksvei 9. En motorsyklist ble målt til 130 kilometer i 80-sonen ved Kilefjorden i Aust-Agder. Vedkommende mistet førerkortet.

I 60-sonen på Nomeland ble en bilist målt til 110 kilometer i timen. Sjåføren ble anmeldt og førerkortet beslaglagt på stedet.

– Jeg skjønner ikke at de ikke kan holde seg fra å trå så hardt på gassen. Det er kun deres egen feil, og jeg klarer ikke å synes synd på noen av dem som blir tatt, sier Krogstad.

Han understreker at politiet vil fortsette med kontroller gjennom hele påsken, og at folk gjør lurt i å senke farten.