Venstres finanspolitiske talsperson Abid Raja mener det ikke er en bompengekrise i Norge, og kaller bråket unødvendig drama.

– De bompengeforhandlingene går sin gang. Det er litt mye drama og unødvendig drama, for har vi tre kriser er det klimakrisen, fattigdomskrisen og den globale migrasjonskrisen. Dette er de ordentlige krisene. Bompengene er lokalvalgkamp, sier Raja til TV 2.

Venstre anklages fra flere hold, blant annet fra stortingsrepresentant Christian Tybring-Gjedde (Frp), for å være vanskelige i bompengeforhandlingene.

– Venstre er problemet. Venstre er ute i mediene, og i hvert fall Abid Raja sier det ikke kommer innrømmelser. Det er veldig uklokt. De er like avhengig av disse innrømmelsene som oss, hvis de vil sitte i regjering, sier Tybring-Gjedde til kanalen.

Han får støtte fra partifelle og stortingskollega Per-Willy Amundsen.

– Det ser sånn ut, særlig gjennom mediene, at noen Venstre-politikere ikke gjør noe annet enn å sabotere disse forhandlingene, og det er trist, sier Amundsen til NRK.

Samarbeidsvillig

Raja har en annen oppfatning.

– Vi er overhodet ikke kjipe, vi er så samarbeidsvillige som det går an, sier han til TV 2.

– Vi står jo fast på den Granavolden-plattformen vi ble enig om i januar. Det var jo Frp som jublet mest over den plattformen, sier han til NRK og tilføyer at Venstre ikke har en grunn til å gå ut av regjering.

Det mener derimot Tybring Gjedde at Frp kan ha.

– Jeg ønsker å få gjennomslag, og får vi ikke gjennomslag kan vi likeså godt sitte utenfor. Vi må se på oppslutningen vår. Jeg føler ofte jeg står maktesløs for å fremme de interessene jeg har, sier Frp-profilen til TV 2.

Lise Åserud, NTB Scanpix

Grande: – Kan kutte i Tromsø

Frps representanter fra Troms og Finnmark krever bompengefri E8 for å stemme for å fortsette i regjering, et budskap stortingsrepresentant Per-Willy Amundsen (Frp) gikk ut med i Nordlys.

Til NRK sier Venstre-leder Trine Skei Grande at strekningen har vært en utfordring for alle regjeringspartiene, og innrømmer at det kan kuttes i bompengene der.

– Fordi det ikke påvirker miljøet, så det er en ren prioriteringssak økonomisk, sier hun.

Vil sluttføre forhandlingene

Lederne for Høyre, Frp, Venstre og KrF har siden starten av juni samtalt om lettelser i bilistenes bompengeutgifter. Prosessen ble utløst av et bompengeopprør i Frp. Samtalene er ikke i mål, men under Arendalsuka kom det signaler om at de går mot slutten.

Ifølge Dagbladet vil Frp-ledelsen ha klarsignal fra landsstyret til å sluttføre bompengeforhandlingene søndag. Avisen melder at muligheten for at en avtale blir lagt frem søndag ikke kan utelukkes, men at det er mer sannsynlig at det skjer neste uke.