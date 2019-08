DÅRLIG STEMNING: Venstre og Trine Skei Grande jubler ikke over Erna Solbergs forslag til bompengeløsning. Frp-leder Siv Jensen har større grunn til å smile. Bildet er fra partilederdebatten i Arendal. FOTO: Håkon Mosvold Larsen, NTB scanpix

Vil bruke over dobbelt så mye på bompenger som på kollektiv

Striden i regjeringen fortsetter for fullt. Skissen til avtale vil innebære at det kan bli brukt rundt 22 milliarder kroner over ti år på å kutte i bompenger. Det er mer enn dobbelt så mye som på kollektiv.