FHI håper ny Smittestopp-app er klar til jul

FHI jobber på høygir med å lande en ny løsning for Smittestopp-appen, men har fortsatt ikke konkludert på hvilken teknologi som skal brukes.

Innen jul skal en ny versjon av Smittestopp-appen være på plass, håper FHI. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

NTB

– Vi jobber med utredning av alternativer. Dette ønsker vi å gjøre grundig, men samtidig kan vi ikke bruke altfor lang tid, sier assisterende direktør Gun Peggy Knudsen til NTB.

Hun antyder at konklusjonen er noen få uker unna. Først da kan videreutviklingen av selve appen komme i gang.

– Innen jul bør den absolutt være oppe og stå, sier Knudsen.

Dialog med Datatilsynet

Valget står ifølge Knudsen mellom en videreutvikling av dagens løsning, en Google/Apple-løsning eller en kombinasjon av disse.

– Nå finregner vi på hvor lang tid det vil ta å utvikle de ulike alternativene. Google/Apple-løsningen vil innebære mye nyutvikling, påpeker hun.

Blant dem som var svært kritiske til den forrige versjonen, er Datatilsynet, og i juni ble appen ble deaktivert som følge av et varsel fra tilsynet.

– Vi jobber nå i tett dialog med Datatilsynet for å etterleve kravene, opplyser Knudsen.

Kun rundt 14 prosent av befolkningen lastet ned Smittestopp-appen før den ble deaktivert. Men Knudsen håper på mer engasjement rundt den nye versjonen.

– Vi skal informere veldig tydelig hvilke endringer som er gjort, og hva brukere kan forvente seg. Jeg håper folk vil ta i bruk løsningen, sier hun.

Ser til Danmark

I Danmark ble en tilsvarende app – Smittestop – lansert for rundt to måneder siden. Så langt ser den ut til å virke bra, med nærmere en million nedlastinger, sier Knudsen, som understreker at FHI hele tiden har hatt et nært samarbeid med danskene.

– Vi bruker deres erfaringer i våre vurderinger, sier hun.

Utviklingen av Smittestopp-appen har så langt kostet nærmere 30 millioner.