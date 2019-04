Oslo 20190405. Ap-leder Jonas Gahr Støre oppsummerer dag to under landsmøtet til Arbeiderpartiet i Folkets Hus i Oslo Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Ap legger bort oljekompromiss for LoVeSe

Ap lytter til AUF og vil ikke lenger gå inn for konsekvensutredning av et omstridt område sør for Lofoten.