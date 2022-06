To menn omkom i båtulykke utenfor Molde

Politiet bekrefter til TV 2 at to personer omkom da en båt kjørte på et skjær ved Seterøya utenfor Molde.

NTB

Publisert Publisert For mindre enn 2 timer siden

– Vi kan bekrefte at båten har kjørt på et skjær. Vi kan også bekrefte at to personer, begge menn, er omkommet, sier innsatsleder Hans Kristian Lundgreen i Møre og Romsdal politidistrikt til TV 2.

De to ble fraktet til sykehus etter ulykken, og det ble iverksatt en stor redningsaksjon. Det var en fritidsbåt som forliste. Begge de omkomne skal være fra Rauma kommune, ifølge NRK Dagsrevyen.